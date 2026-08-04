Khuyến cáo người nộp thuế ở trạng thái 03, 06: Cần chủ động xử lý để tránh rủi ro

Cụ thể, phát sinh tiền thuế còn phải nộp; tiền chậm nộp có thể được tính liên tục theo quy định.

Bị xử phạt do nộp hồ sơ khai thuế, phí, lệ phí không đúng thời hạn; bị xử lý đối với các vi phạm hành chính về hóa đơn.

Bị xử lý khi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế hoặc quyết định cưỡng chế;...

Người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 chủ động xử lý sớm để bảo vệ quyền lợi