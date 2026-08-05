Cận cảnh ba tuyến đường vươn biển 15.000 tỷ đồng ở Ninh Bình
Sau sáp nhập, Ninh Bình sở hữu khoảng 90 km bờ biển và đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế biển bằng hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn. Ba tuyến đường giao thông, với tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, đã và đang tạo trục kết nối từ cao tốc đến ven biển, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy logistics, du lịch, công nghiệp.
Sau sáp nhập, Ninh Bình sở hữu khoảng 90 km đường bờ biển, mở ra dư địa lớn để phát triển kinh tế biển.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực ven biển, tỉnh đã chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Nhiều dự án giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đã hoàn thành và phát huy hiệu quả, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như tuyến đường Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển; tuyến đường bộ ven biển kết nối Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình (trước sáp nhập); đường trục phát triển kinh tế...
Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển có tổng chiều dài 24,66 km; tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng.
Điểm đầu tuyến đường này khớp nối với tuyến đường trục phía Nam TP. Nam Định (cũ) tại nút giao QL21B (ảnh trái); Điểm cuối khớp nối với tuyến đường bộ ven biển tại nút giao tuyến đường bộ ven biển với QL37B (ảnh phải).
Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô 8 làn xe, nền đường rộng 39 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.
Công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực kinh tế biển, kết nối giao thông quốc gia với các tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đang được thi công và cao tốc Phủ Lý - Nam Định (CT.11) đang được chuẩn bị đầu tư, kết nối với các Quốc lộ 21, 21B, 37B, tỉnh lộ, đường bộ ven biển...
Tuyến đường không chỉ góp phần giảm tải cho mạng lưới giao thông hiện hữu mà còn giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách từ các xã ven biển của tỉnh Ninh Bình tới Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng, qua đó, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh đó, tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình dài 69 km, với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, được đưa vào khai thác trong năm 2024, đã mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ và du lịch biển.
Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình là một đoạn thuộc tuyến đường bộ ven biển dài khoảng 550 km, kéo dài từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.
Điểm đầu của dự án kết nối với tuyến đường ven biển của tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên) tại Km0+00, thuộc khu vực đê hữu sông Hồng, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối nằm tại vị trí đấu nối với dự án đường ven biển Kim Sơn, thuộc địa bàn xã Bình Minh (Ninh Bình). Trong ảnh là điểm đầu của dự án tại cầu vượt sông Hồng, nối Hưng Yên với Ninh Bình.
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m.
Đoạn từ xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) hướng về cầu Hà Lạn, đường bộ ven biển cơ bản đi sát tuyến đê biển hiện hữu.
Tuyến đường bộ ven biển đi qua khu vực Nhà thờ Đổ (xã Hải Tiến), tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến khu vực này tham quan, tắm biển.
Ngoài 2 tuyến đường trên, Ninh Bình đã đầu tư tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tuyến đường có chiều dài 46 km, với tổng mức đầu tư là hơn 5.300 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại khu vực nút giao Cao Bồ, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Vạn Thắng (ảnh trái); điểm cuối dự án tại trạm đèn biển Lạch Giang, xã Rạng Đông (ảnh phải).
Đoạn từ khu vực nút giao Cao Bồ đến đường dẫn lên cầu Thịnh Long dài khoảng 36,4 km, có quy mô cấp II đồng bằng, bề rộng nền đường 24 m, mặt đường 4 làn xe cơ giới. Đoạn từ đường dẫn lên cầu Thịnh Long đến Khu công nghiệp Rạng Đông khoảng 9,6 km; quy mô đường phố chính đô thị chủ yếu bề rộng nền đường 32,5 - 34,5 m; mặt đường 6 làn xe cơ giới.
Tuyến đường này khi đưa vào khai thác, sử dụng đã giúp việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực ven biển của tỉnh Ninh Bình đến các trung tâm kinh tế lân cận thuận lợi hơn. Qua đó, tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, logistics và hiện thực hóa mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.
Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-ba-tuyen-duong-vuon-bien-15000-ty-dong-o-ninh-binh-post1865273.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM