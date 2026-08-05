Cận cảnh ba tuyến đường vươn biển 15.000 tỷ đồng ở Ninh Bình

Tuyến đường không chỉ góp phần giảm tải cho mạng lưới giao thông hiện hữu mà còn giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách từ các xã ven biển của tỉnh Ninh Bình tới Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng, qua đó, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của tỉnh.