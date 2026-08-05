Siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD, rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội - Quảng Ninh có diễn biến mới

Theo thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, ngày 4/8, UBND phường Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 cho 15 hộ dân đầu tiên bị ảnh hưởng bởi Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Tổng số tiền chi trả trong đợt này là 4,8 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 0,99 ha.

Theo thống kê, dự án đi qua địa bàn phường Uông Bí có tổng diện tích dự kiến phải GPMB 31,53ha, trong đó có 1,47ha đất ở, 13,81ha đất trồng cây hằng năm, 15,57ha đất nông nghiệp còn lại và 0,68ha đất khác. Dự án ảnh hưởng đến 260 trường hợp, gồm 257 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức; dự kiến bố trí tái định cư cho 75 hộ dân.

Đến nay, phường đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng, tài sản trên đất đối với 257/257 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng 431 thửa đất và 80 ngôi mộ; còn 3 trường hợp liên quan đến đất của các tổ chức sẽ được thực hiện sau khi chủ đầu tư thống nhất phạm vi chiếm dụng. Quá trình kiểm đếm không phải thực hiện trường hợp cưỡng chế nào.

Những hộ dân đầu tiên của phường Uông Bí nhận tiền GPMB thuộc dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Ninh)

Cùng với đó, phường đã hoàn thành xét duyệt nguồn gốc đất cho 230/260 trường hợp, tương ứng 392 thửa đất với diện tích 27,79ha; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 110 trường hợp. Trước đó, 12 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tự nguyện bàn giao 0,96ha đất trồng lúa để phục vụ triển khai dự án.

Việc chi trả tiền bồi thường cho 15 hộ dân đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong công tác GPMB, góp phần tạo thuận lợi để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh theo kế hoạch.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Trước đó vào ngày 12/4/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và UBND các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tổ chức khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư chính thức khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án đi qua 4 địa phương, gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.