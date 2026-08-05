Mốc thời gian quan trọng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần biết nếu muốn gia hạn thời gian nộp thuế năm 2026, bỏ qua là lỡ quyền lợi

Những đối tượng nào được gia hạn thời gian nộp thuế trong năm 2026?

Doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp), hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính sách này cũng áp dụng đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nếu thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phát sinh thuế hoặc tiền thuê đất thuộc kỳ được gia hạn.

Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 05 tháng. Cụ thể như sau:

Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2026 chậm nhất là ngày 20/11/2026.

Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2026 chậm nhất là ngày 21/12/2026.

Kỳ tính thuế quý II năm 2026 chậm nhất là ngày 02/11/2026.

Kỳ tính thuế quý III năm 2026 chậm nhất là ngày 30/12 //2026.

Quy định nêu trên không áp dụng đối với số thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II/2026 là 03 tháng; thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý III/2026 là 02 tháng, cụ thể như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II năm 2026 chậm nhất ngày 02/11/2026.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý III năm 2026 chậm nhất ngày 30/12/2026.

Thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 là 05 tháng, cụ thể như sau:

Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (là số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026) của người nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm: thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 02/11/2026(*)

Quy định tại (*) nêu trên áp dụng cả trường hợp người nộp thuế có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì không được gia hạn số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này thì: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định tại Nghị định này.

Thời điểm và cách thức nộp văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

NNT gửi Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 245/2026/NĐ-CP, thời gian nộp chậm nhất là ngày 02/11/2026. Văn bản gửi sau thời hạn này không được gia hạn thời hạn nộp thuế.

Văn bản đề nghị gia hạn lập một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.

NNT gửi Văn bản đề nghị gia hạn bằng một trong ba cách sau: qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan thuế (https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin/tthc) hoặc nộp bản giấy qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công.

NNT có các khoản được gia hạn nộp thuế thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau, chỉ cần gửi Văn bản đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm truyền thông tin cho cơ quan quản lý có liên quan.

NNT lưu ý:

1. NNT tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được quy định.

2. Khi cơ quan thuế tiếp nhận "văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất" của NNT, cơ quan thuế không gửi Thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

4. Trong khoảng thời gian được gia hạn, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn. Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, hủy số tiền chậm nộp đã tính trong thời gian được gia hạn.

5. Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho NNT về việc không gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

6. Sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện NNT không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì NNT phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

*Lưu ý: Tại thời điểm hiện tại, cơ quan thuế đang nâng cấp ứng dụng để đáp ứng quy định. Từ ngày 17/07/2026, NNT có thể thực hiện nộp văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan thuế.



