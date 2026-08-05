Từ đầu tháng 8: Sân bay Nội Bài có làn xuất nhập cảnh riêng cho khách Việt

Cũng theo lãnh đạo sân bay, việc phân luồng không chỉ giúp công dân Việt Nam dễ dàng nhận biết khu vực làm thủ tục và giảm thời gian chờ đợi trong những khung giờ cao điểm, mà còn góp phần tối ưu hóa luồng hành khách tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh.

Hành khách sẽ đi vào làn nào?

Tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh nhà ga T2, hành khách quan sát hệ thống biển chỉ dẫn để vào đúng luồng dành cho công dân Việt Nam, tách khỏi luồng dành cho hành khách nước ngoài.

Một điểm quan trọng là làn mới không phải làn ưu tiên hay khu vực được miễn kiểm tra. Hành khách vẫn phải xuất trình hộ chiếu gốc và thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh, không dùng ảnh chụp hộ chiếu trên điện thoại để thay thế.

Hành khách cũng cần quan sát kỹ biển hướng dẫn, không nên chỉ nhìn hàng nào ngắn hơn rồi tự ý đi vào, vì cán bộ cửa khẩu có thể yêu cầu quay lại đúng luồng.

Quy trình khi nhập cảnh tại nhà ga T2

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách đi theo biển "Arrivals" hoặc "Ga đến" để tới khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Nên chuẩn bị hộ chiếu sẵn từ trước thay vì để sâu trong hành lý xách tay.

Tại khu vực kiểm soát, công dân Việt Nam tìm đúng làn được bố trí riêng, xếp hàng theo hướng dẫn và chỉ tiến lên khi được yêu cầu.

Ảnh: Tạp chí Hàng không Việt Nam

Sau khi hoàn tất nhập cảnh, hành khách xuống khu vực nhận hành lý. Cần chú ý màn hình hiển thị số hiệu chuyến bay và băng chuyền tương ứng, đồng thời kiểm tra kỹ thẻ hành lý trước khi mang vali ra ngoài vì nhiều hành lý có màu sắc và hình dáng khá giống nhau.

Nếu vali không xuất hiện, bị rách, vỡ, phá khóa hoặc có dấu hiệu bất thường, hành khách cần báo ngay cho đại diện hãng hàng không hoặc đơn vị phục vụ mặt đất trước khi rời khu vực hạn chế. Theo hướng dẫn của Nội Bài, tại khu quốc tế đến của nhà ga T2 có các quầy hỗ trợ hành lý của Vietnam Airlines, HGS và Vietjet Air.

Sau khi nhận hành lý, hành khách tiếp tục đi qua khu vực hải quan. Nếu mang thuốc lá, rượu bia, đồ uống có cồn hoặc hàng hóa vượt định mức miễn thuế thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Khi không chắc một món đồ có thuộc diện phải khai báo hay không, cách an toàn nhất là chủ động hỏi cán bộ hải quan.

Phân biệt làn riêng với cổng kiểm soát tự động

Một điểm hành khách cần lưu ý là không nhầm làn riêng mới với cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, thường gọi là Autogate, cũng có tại khu vực nhập cảnh nhà ga T2.

Làn riêng là việc tách luồng xếp hàng giữa công dân Việt Nam và hành khách nước ngoài, còn Autogate là hệ thống kiểm soát tự động thay cho quầy thủ công. Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Autogate đã được Công an cửa khẩu triển khai tại cả ga xuất cảnh và nhập cảnh nhà ga T2 từ ngày 1/8/2023, nhằm cải cách thủ tục, giải phóng hành khách nhanh và giảm ùn tắc.

Ảnh: Tạp chí Hàng không Việt Nam

Không phải hành khách nào cũng dùng được cổng tự động ngay. Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh:

Ảnh: Tạp chí Hàng không Việt Nam

Công dân Việt Nam dùng hộ chiếu gắn chip điện tử: sử dụng được ngay, không cần đăng ký trước Công dân Việt Nam dùng hộ chiếu không gắn chip: phải đăng ký trước theo mẫu M01, chỉ cần đăng ký một lần cho tới khi đổi hộ chiếu mới Trẻ em dưới 14 tuổi: chưa được sử dụng Autogate, cần đi cùng người giám hộ làm thủ tục tại quầy

Hộ chiếu cần còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Việc đăng ký có thể thực hiện ngay tại sân bay.

Khi sử dụng cổng tự động, hành khách cần đặt hộ chiếu đúng theo hình minh họa, đứng đúng vị trí, để khuôn mặt rõ và làm theo hướng dẫn trên thiết bị, mỗi lần chỉ một người bước vào cổng.

Nếu hệ thống không nhận diện hoặc cửa không mở, hành khách không nên liên tục thử lại hay tự ý chen sang cổng khác mà cần đề nghị cán bộ trực hỗ trợ. Việc cổng tự động không mở cũng không đồng nghĩa hành khách bị từ chối nhập cảnh, vì người dân có thể được hướng dẫn chuyển sang quầy kiểm soát trực tiếp để đối chiếu giấy tờ.

Cần hỗ trợ thì liên hệ ở đâu?

Trong quá trình làm thủ tục tại nhà ga T2, nếu gặp vướng mắc, hành khách có thể liên hệ theo các kênh sau:

Vướng mắc về giấy tờ hoặc cổng tự động không nhận diện: Đề nghị cán bộ trực tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh hỗ trợ, không tự ý chuyển sang cổng khác Hành lý ký gửi thất lạc hoặc hư hỏng: Liên hệ quầy hỗ trợ hành lý của hãng hàng không tại khu quốc tế đến, gồm Vietnam Airlines, HGS và Vietjet Air, và cần báo trước khi rời khu vực hạn chế Bỏ quên đồ trong nhà ga: Báo ngay cho nhân viên an ninh gần nhất hoặc quầy thông tin. Nội Bài có đầu mối hỗ trợ tra cứu ban đầu 24/7 qua hotline 0983 774 546. Phòng Hành lý thất lạc của sân bay đặt tại tầng 1, sảnh E, nhà ga T1, làm việc từ 8h đến 22h hằng ngày, kể cả lễ Tết Thắc mắc về hàng hóa phải khai báo: Hỏi trực tiếp cán bộ hải quan tại khu vực làm thủ tục.

NGỌC ÁNH