Sẽ có 3 đợt vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành

Hiện sân bay Long Thành đang trong giai đoạn chạy đua về đích để vận hành thử nghiệm từ tháng sau và khai thác thương mại từ cuối năm nay.

Sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3 gồm: khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu khai thác từ ngày 1/12/2026. Ngoài ra, công tác vận hành thử nghiệm được ACV dự kiến triển khai trong 3 tháng (từ tháng 9 đến 11/2026).

Hạng mục nhà ga hành khách, phần quan trọng nhất của dự án đã đạt 80% phần xây dựng, gồm: xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, trần, vách ngăn, nội thất và cảnh quan.

Ngoài ra, hệ thống phục vụ tàu bay tại vị trí đậu, thiết bị cầu ống lồng đã cơ bản hoàn thành lắp đặt, đạt khoảng 90%. Nhà thầu đang tiếp tục đấu nối điện, điều khiển và chạy thử.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá khối lượng công việc cần thực hiện trong giai đoạn cuối của dự án vẫn còn lớn. Sau khi hoàn thành xây dựng, các hệ thống kỹ thuật phải tiếp tục được kiểm tra, chạy thử đồng bộ, đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện khai thác thực tế, khắc phục các tồn tại phát sinh và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, cấp phép khai thác theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp khai thác cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, đánh giá nhằm hạn chế tối đa việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Người lao động hoàn thiện các kết cấu để lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: TTXVN)

Về công tác bảo đảm hoạt động bay, Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai đồng bộ dự án thành phần 2 gồm công trình và hệ thống bảo đảm hoạt động bay. Các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đài kiểm soát không lưu, phương thức bay và các trang thiết bị chuyên ngành cơ bản hoàn thành, đang được vận hành thử nghiệm, hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Sau khi ACV chính thức kết nối hệ thống điện toàn cảng, VATM đang tập trung thi công hạng mục kéo rải cáp kỹ thuật, thông tin tín hiệu..., từ tháp không lưu đến các công trình liên quan (đài dẫn đường, radar thời tiết, trạm đo gió...).

Cục Hàng không sẽ tiếp tục phối hợp với VATM kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện khai thác và ưu tiên giải quyết các thủ tục cấp phép thuộc thẩm quyền ngay sau khi các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ.

Với các Dự án thành phần 1 gồm công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước (cảng vụ hàng không, hải quan, công an cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật), các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngay khi cảng đi vào hoạt động...

Trong khi đó, các Dự án thành phần 4 gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, công trình kỹ thuật thương mại mặt đất, công trình hangar (nhà chứa và bảo dưỡng máy bay) cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ và đảm bảo phục vụ khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Người lao động kiểm tra, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị, quy trình khai thác và phương án chuyển đổi hoạt động.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; gồm 4 dự án thành phần.