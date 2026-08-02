Thu ngân sách 7 tháng của Hà Nội đạt 73,8% dự toán

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp.

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Theo thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đến 31-7 thực hiện 479,6 nghìn tỷ đồng, đạt 73,8% dự toán và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa 450,3 nghìn tỷ đồng, đạt 73,8% và tăng 6,2%; thu từ dầu thô 2,1 nghìn tỷ đồng, đạt 60,6% và tăng 18,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 26,8 nghìn tỷ đồng, đạt 73,2% và tăng 32,4%.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 58,3 nghìn tỷ đồng, đạt 69,9% dự toán và tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2025; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 28,8 nghìn tỷ đồng, đạt 68,2% và tăng 40,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 123,6 nghìn tỷ đồng, đạt 86,8% và tăng 35,0%; thuế thu nhập cá nhân 37,4 nghìn tỷ đồng, đạt 53,8% và giảm 2,0%; thu tiền sử dụng đất 60,7 nghìn tỷ đồng, đạt 73,3% và bằng 78,4%; thu phí và lệ phí 18,4 nghìn tỷ đồng, đạt 61,4% và tăng 29,4%, thu lệ phí trước bạ 4,7 nghìn tỷ đồng, đạt 46,2% và bằng 98,3%.

Chi ngân sách địa phương ước đến 31-7 thực hiện 121,8 nghìn tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và tăng 74,4% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển 75,6 nghìn tỷ đồng, đạt 48,5% và gấp 2,3 lần cùng kỳ; chi thường xuyên 46,1 nghìn tỷ đồng, đạt 57,4% và tăng 23,3%.

Cũng trong 7 tháng qua, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn gia tăng, đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng của nền kinh tế và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn của NHNN.

Ước đến 31-7, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 7.462 nghìn tỷ đồng, tăng 0,81% so với cuối tháng trước và tăng 5,38% so với thời điểm kết thúc năm 2025. Trong đó tiền gửi đạt 6.597 nghìn tỷ đồng, tăng 0,85% và tăng 5,18%; phát hành giấy tờ có giá đạt 865 nghìn tỷ đồng, tăng 0,49% và tăng 6,92%.

Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần tăng nguồn thu ngân sách Thủ đô, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ước đến 31-7, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 6.250 nghìn tỷ đồng, tăng 1,87% so với cuối tháng trước và tăng 8,21% so với thời điểm kết thúc năm 2025, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 2.408 nghìn tỷ đồng, tăng 0,93% và tăng 5,73%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 3.842 nghìn tỷ đồng, tăng 2,47% và tăng 9,82%.

Với 5 lĩnh vực ưu tiên, cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 21,47%; cho vay chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,84%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,08%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,46%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,42%.