Tránh tình trạng Nhà hát, Trung tâm Hội nghị APEC... hoàn thành nhưng không thể đưa vào sử dụng, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu phải làm ngay việc này

Các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 nhìn chung đều đảm bảo tiến độ



Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, ngày 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành đã kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027.



Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án, gồm: đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Đường tỉnh ĐT.975; Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Trung tâm Hội nghị APEC; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành kiểm tra dự án Trung tâm Hội nghị APEC (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, trong khoảng 6 tháng trở lại đây, khi các công trình bắt đầu đi vào giai đoạn cao điểm, thường trực UBND tỉnh đã tăng cường kiểm tra trực tiếp tại hiện trường để đảm bảo các dự án về đích đúng kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, các dự án trọng điểm nhìn chung đều đảm bảo tiến độ. Đặc khu Phú Quốc đã phối hợp với các sở, ngành và hai tổ công tác của tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Các trường hợp lấn chiếm đất đai, đặc biệt là tại khu vực mở rộng sân bay Phú Quốc, đã được xử lý triệt để và bàn giao lại đất cho nhà nước.

Tổ hỗ trợ rà soát pháp lý, tháo gỡ thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án APEC đã hỗ trợ Phú Quốc rà soát kỹ hồ sơ thu hồi đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật và chặt chẽ trong trường hợp phải cưỡng chế.

Mốc thời gian ngày 31/5/2027 là hạn định phải hoàn thành các dự án

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực UBND đặc khu Phú Quốc, các nhà đầu tư, nhà thầu và tập đoàn Sun Group đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ông Mừng cũng biểu dương các sở, ban, ngành và 2 tổ công tác đã chủ động, tích cực phối hợp, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu đặc khu Phú Quốc phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, phải đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, giải quyết đầy đủ, đúng chính sách cho người dân theo quy định pháp luật.

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh, đạt và vượt tiến độ các công trình, dự án để có khoảng thời gian vận hành thử, kiểm tra, hiệu chỉnh, hoàn thiện, dự phòng cho các vấn đề phát sinh, không để bị động. Mốc thời gian ngày 31/5/2027 là hạn định phải hoàn thành các dự án. Các nhà thầu cần lưu ý các mốc thời gian trong hợp đồng để đảm bảo đúng cam kết. Đối với các dự án dự báo khó khăn, phải điều chỉnh kế hoạch, giải pháp thi công, thực hiện giải quyết khó khăn, vướng mắc theo luồng xanh để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý khoáng sản; đảm bảo cung cấp đủ nguồn vật liệu san lấp (cát, đá), chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, nâng công suất các mỏ để phục vụ dự án, tuyệt đối không để thiếu hụt. Sở Xây dựng đẩy nhanh quy hoạch phân khu…

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư, các sở, ban, ngành phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; quán triệt nghiêm túc bốn chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý các dự án như Trung tâm hội nghị, Nhà hát,… ngay từ bây giờ phải phối hợp với doanh nghiệp để chuẩn bị phương án vận hành, khai thác ngay sau khi hoàn thành, tránh tình trạng công trình xong nhưng không thể đưa vào sử dụng.

Thanh tra tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ đặc khu Phú Quốc giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại liên quan đến giải phóng mặt bằng, không để phát sinh "điểm nóng"…

Qua buổi làm việc thực tế và kiểm tra thực địa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm chính trị của tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tin tưởng và gửi gắm kỳ vọng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, cùng các nhà thầu và nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện các công trình, dự án đảm bảo chất lượng, đúng quy trình để thúc đẩy các công trình hoàn thành trong khoảng từ 3 đến 6 tháng; góp phần vào thành công chung của Hội nghị cấp cao APEC 2027.