Đường băng dài 3.300m tại dự án sân bay của Sun Group vừa đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, lãnh đạo tỉnh An Giang đưa ra yêu cầu đặc biệt

Dự án mở rộng Cảng Hàng không Phú Quốc cần thi công tốc độ nhưng đảm bảo an toàn là trên hết

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, ngày 29/7, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc và ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra và động viên lực lượng thi công trên công trường đường băng số 2, thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đường cất hạ cánh số 2 là hạng mục trọng điểm trong Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần giảm tải cho sân bay trong mùa cao điểm, đồng thời tạo điều kiện triển khai nâng cấp đường băng số 1 lên chiều dài 3.500m, từng bước hình thành hệ thống hai đường băng đạt chuẩn quốc tế.

Theo Ban Quản lý dự án, dù phải thi công trong điều kiện thời tiết biển đảo khắc nghiệt, đường băng dài 3.300m đã được hoàn thành chỉ sau 8 tháng - rất nhanh đối với một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tặng quà lực lượng thi công tại sân bay Phú Quốc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Tại công trường, ông Đinh Văn Nơi ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc xuyên đêm, tổ chức 3 ca 4 kíp của các đơn vị trên công trường và chia sẻ những vất vả khi phải thi công liên tục dưới thời tiết mưa bão bất thường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, dự án cần thi công tốc độ nhưng phải đảm bảo an toàn là trên hết. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải chú ý hệ thống thoát nước, không để ngập ứ ảnh hưởng đến đời sống người dân và hình ảnh du lịch Phú Quốc.

“Lãnh đạo tỉnh và đặc khu luôn đồng hành, các đồng chí có vướng mắc gì cứ gọi điện, chúng tôi sẽ cử lực lượng tháo gỡ ngay tại chỗ”, ông Đinh Văn Nơi nói.

Ông Nơi cũng lưu ý các đơn vị thi công cần tính toán khung thời gian dự phòng cho thời tiết, luôn duy trì đầy đủ đội hình tư vấn, giám sát tại hiện trường để đảm bảo chất lượng công trình đạt chuẩn quốc tế.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tổng diện tích 1.050ha

Dự án mở rộng Cảng Hàng không Phú Quốc là dự án trọng điểm trong công tác chuẩn bị Hội nghị APEC 2027, được đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group, với sự tham gia thiết kế của PG Singapore (đơn vị đã thiết kế sân bay Changi) và tư vấn hàng không Artelia Airport (Pháp). Công trình có tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Sun Group cho biết, theo phương án được duyệt, cảng hàng không sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Dự án có tổng diện tích 1.050ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Sáng 27/7, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên cất cánh trên đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Sun Group)

Hạ tầng đường băng bao gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500m và 3.300m. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Mới đây, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m đạt chuẩn quốc tế đã hình thành chỉ sau 8 tháng. Trong đó, phần kết cấu và mặt đường bê tông được thi công trong 6 tháng; hai tháng tiếp theo dành cho lắp đặt, kết nối và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị hàng không. Vào ngày 27/7, đường cất hạ cánh này đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Theo Sun Group, trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam, chưa từng có một đường băng dài 3.300m nào được hình thành với thời gian như vậy.

Về công nghệ, đường băng được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME; hệ thống đèn tiếp cận CATII; công nghệ LED tuổi thọ 50.000 giờ. Đường băng có thể đáp ứng khai thác trong điều kiện tầm nhìn thấp.