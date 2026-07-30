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Tỉnh nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là tỉnh được ví như "Việt Nam thu nhỏ" do sở hữu địa hình đa dạng.

Nếu không tính bảy thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh là địa phương có thu nhập bình quân đầu người năm 2025 (theo giá hiện hành) cao nhất cả nước, với mức 6,917 triệu đồng/người/tháng. Các vị trí tiếp theo là Ninh Bình (6,572 triệu đồng), Hưng Yên (6,551 triệu đồng), Bắc Ninh (6,020 triệu đồng).

Số liệu trên được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin tại kết quả khảo sát mức sống dân cư 2025, được công bố vào tháng 7/2026. Đây là lần đầu tiên số liệu này được công bố sau khi Việt Nam thực hiện sáp nhập tỉnh, thành.

Xét riêng trên từng nhóm thu nhập tại tỉnh Quảng Ninh, nhóm 1 có mức thu nhập là 2,359 triệu đồng, nhóm 2 có mức 5,099 triệu đồng. Nhóm 3, 4, 5 lần lượt có mức thu nhập là 6,435 triệu đồng, 8,2 triệu đồng và 12,545 triệu đồng.

Tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước nếu không tính 7 TP trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Một góc tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, được ví như “Việt Nam thu nhỏ” do sở hữu địa hình đa dạng gồm đồi núi, trung du, đồng bằng ven biển và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Trong năm 2025, GRDP Quảng Ninh đạt 11,89%, cao nhất cả nước, theo số liệu của Cục Thống kê. Xét trên đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung, Quảng Ninh đứng ở vị trí thứ sáu, với mức 3,86%.

Sáu tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP tỉnh Quảng Ninh ước đạt 11,11%, xếp thứ tư cả nước và cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kịch bản UBND tỉnh đề ra. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành mà còn cho thấy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Cụ thể, động lực tăng trưởng không còn phụ thuộc chủ yếu vào khai thác tài nguyên như trước đây mà đang dịch chuyển mạnh sang công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%, cao hơn 0,84 điểm phần trăm so với kịch bản. Riêng ngành công nghiệp tăng 10,83%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng với nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động.

Theo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã được HĐND khóa XV thông qua, Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 20.000 USD; phấn đấu hằng năm thành lập mới 2.000 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%...

Một trong những mục tiêu quan trọng được tỉnh Quảng Ninh tập trung trong thời gian gần đây là việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vào ngày 27/7, Chính phủ đã quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV ngày 24/7/2026.

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