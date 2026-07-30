Hà Nội hoan nghênh Central Retail Việt Nam mở rộng đầu tư, phát triển chuỗi bán lẻ hiện đại

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.

Các đại biểu của thành phố Hà Nội và Central Retail Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam Olivier Bernard R. Langlet đã trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng Giám đốc Olivier Bernard R. Langlet khẳng định, Tập đoàn Central Retail luôn nhìn nhận Việt Nam là thị trường chiến lược và mong muốn đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

"Mục tiêu của Central Retail Việt Nam không chỉ là mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô thông qua việc phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý", ông Olivier Bernard R. Langlet nhấn mạnh.

Ông Olivier Bernard R. Langlet khẳng định, Central Retail Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống siêu thị tại Việt Nam, bảo đảm đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất với mức giá cạnh tranh. Song song với đó, tập đoàn sẽ duy trì và không ngừng nâng tỷ lệ hàng Việt Nam trong hệ thống phân phối, tăng cường hỗ trợ các hộ nông dân, hợp tác xã và các đơn vị sản xuất ngay từ khâu canh tác, thu hoạch, đóng gói đến tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi với Tổng Giám đốc Olivier Bernard R. Langlet. Ảnh: Quang Thái

Theo Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp có nguồn cung ổn định mà còn bảo đảm người sản xuất có đầu ra lâu dài, tạo điều kiện đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại, thậm chí mở rộng cơ hội xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo Central Retail Việt Nam cũng chia sẻ chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, trong đó khẳng định sẽ bám sát các ưu tiên chính sách của Chính phủ Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, bao gồm việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bán lẻ, phát huy những nền tảng đã được triển khai từ giai đoạn dịch Covid-19, nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Bên cạnh đó, Central Retail Việt Nam cũng xác định an toàn thực phẩm là yếu tố cốt lõi để nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy các tiêu chuẩn tiêu dùng trên thị trường. Tập đoàn sẽ đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán lẻ, từ đội ngũ quản lý siêu thị đến các vị trí trong chuỗi cung ứng.

Đánh giá cao định hướng phát triển lâu dài được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Olivier Bernard R. Langlet bày tỏ mong muốn được đóng góp vào tiến trình này thông qua việc mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại. Theo tầm nhìn của lãnh đạo Central Retail Việt Nam, cùng với quá trình điều chỉnh quy hoạch đô thị, các trung tâm thương mại và siêu thị trong tương lai sẽ có xu hướng phát triển mạnh tại các khu vực vành đai thay vì tập trung ở khu vực trung tâm Hà Nội.

Trên tinh thần đó, Tổng Giám đốc Olivier Bernard R. Langlet đề nghị được làm việc với các đơn vị chuyên môn của thành phố Hà Nội để nghiên cứu quy hoạch, từ đó xây dựng hệ thống bán lẻ phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị mới. Central Retail cũng kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ một số vấn đề nhằm tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đánh giá cao những đóng góp của Central Retail Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hoan nghênh và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Thủ đô Hà Nội hiện có quy mô dân số khoảng 11 triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội duy trì ở mức cao, phấn đấu GRDP và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đều tăng mạnh, trong đó thu nhập bình quân đầu người dự kiến gần gấp đôi so với hiện nay. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội trở thành thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội cho lãnh đạo Central Retail. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển phải có sự hài hòa giữa doanh nghiệp, người dân và chính quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Central Retail Việt Nam tiếp tục ưu tiên tiêu thụ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm có chất lượng cao với giá cả hợp lý, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Tập đoàn phát huy lợi thế về hạ tầng bán lẻ để phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai truy xuất nguồn gốc hàng hóa; đồng thời, hỗ trợ các vùng nguyên liệu, các cơ sở sản xuất và đóng gói, đặc biệt là người nông dân.

"Thành phố khuyến khích hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn với vùng sản xuất của Hà Nội, qua đó nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững chuỗi cung ứng", Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh hệ thống hạ tầng giao thông và các khu đô thị mới. Theo đó, từ nay đến giữa năm 2027, thành phố sẽ cơ bản hoàn thành nhiều tuyến vành đai quan trọng như: Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 và Vành đai 4; trong năm nay khởi công tuyến Vành đai 5 đoạn qua Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thực tế này, cùng với xu hướng phát triển các khu đô thị quy mô lớn, sẽ tạo ra dư địa thuận lợi để các doanh nghiệp bán lẻ có năng lực và uy tín, trong đó có Central Retail Việt Nam, nghiên cứu mở rộng đầu tư.

Các đại biểu của Central Retail Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Khẳng định Thủ đô Hà Nội luôn chào đón các nhà đầu tư nghiêm túc, Bí thư Thành ủy Hà Nọi đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ Central Retail Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh trên tinh thần hai bên cùng có lợi; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

"Tinh thần chung là Hà Nội luôn ủng hộ Central Retail Việt Nam tiếp tục đầu tư và đầu tư thành công trên địa bàn Thủ đô, để vừa đạt mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố và người dân", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kết luận.