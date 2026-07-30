'Rót' hơn 11.000 tỷ mở rộng Nhà ga hành khách T1, sân bay Đà Nẵng

Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư được điều chỉnh tăng diện tích đất dự kiến sử dụng lên hơn 165.000 m².

Trong đó, phần hiện đang sử dụng gần 123.000 m²; phần mở rộng, điều chỉnh và cần bàn giao hơn 42.000 m². Quy mô đầu tư gồm cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1, nâng tổng diện tích sàn lên khoảng 96.000 m².

Sân bay Đà Nẵng.

Ngoài ra, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cầu cạn, khu kỹ thuật M&E, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông nội bộ và bãi đỗ xe.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 11.200 tỷ đồng. Trong đó phần đã thực hiện hơn 1.300 tỷ đồng, phần mở rộng hơn 9.900 tỷ đồng, được huy động từ 100% vốn của nhà đầu tư.

Theo tiến độ được phê duyệt, phần mở rộng, điều chỉnh dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027. Hạng mục mở rộng Nhà ga T1 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 1/2029, trong khi phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029.

Theo UBND TP Đà Nẵng, đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nhằm nâng công suất khai thác 14 triệu hành khách/năm.

Dự án nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cảng hàng không trong hiện tại và tương lai, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác tại cảng hàng không, phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Theo định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050.