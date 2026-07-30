Du lịch Hà Nội duy trì đà tăng trưởng

Theo số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 7/2026, Thủ đô ước đón 3,16 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 666,67 nghìn lượt, tăng 13,1%, bao gồm khoảng 470 nghìn lượt khách có lưu trú. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 2,5 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, doanh thu từ hoạt động du lịch cũng tiếp tục khởi sắc. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 7 ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức mua và mức chi tiêu của du khách tiếp tục được cải thiện.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,31 triệu lượt, tăng tới 25%, với 3,75 triệu lượt khách lưu trú; khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt, tăng 11,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với sự tăng trưởng của thị trường khách, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tiếp tục được mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ du khách. Hiện Hà Nội có 3.769 cơ sở lưu trú với 72.404 phòng, trong đó có 63 khách sạn và khu căn hộ được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, cung cấp 11.126 phòng. Riêng phân khúc cao cấp có 30 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng đón khách quốc tế.

Ngoài hệ thống lưu trú, Hà Nội hiện có 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, gồm các cơ sở ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đây là những điểm đến góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến Thủ đô.

Trong tháng 7/2026, công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân đạt 58,19%, tăng 1,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu lưu trú tiếp tục duy trì ở mức khả quan, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch hè.

Hoạt động lữ hành cũng tiếp tục phát triển với quy mô lớn. Tính đến ngày 15/7/2026, Hà Nội có 2.012 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 584 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 32 doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch và 7 văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành nước ngoài. Thành phố hiện có 7.529 hướng dẫn viên quốc tế, 2.745 hướng dẫn viên nội địa cùng 158 hướng dẫn viên tại điểm đang hoạt động.

Những kết quả tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước. Với hệ thống hạ tầng, dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng nhiều sản phẩm văn hóa, di sản và trải nghiệm mới, Thủ đô đang tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026.