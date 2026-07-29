Chỉ còn 2 ngày để cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện ngay việc sau để tránh bị phạt tiền lên đến 25 triệu đồng

Hạn chót nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN quý 2/2026

Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP đối với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, đối với trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quý, hạn nộp thuế chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, kể từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó, hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cho Quý 2/2026 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu Quý 3/2026, tức ngày 31/07/2026.

Lưu ý: Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật dân sự 2015.

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết theo quy định tại Điều 8 Thông tư 19/2021/TT-BTC.

Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Khai thuế 6 tháng đầu năm của hộ, cá nhân mới ra kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 01 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 30/6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7.

Mẫu thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm là Mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư 89/2026/TT-BTC.

Thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử của hộ, cá nhân mới ra kinh doanh

Theo điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh gửi Thông báo số tài khoản số hiệu ví điện tử theo mẫu số 01/BK-STK kèm theo Thông báo doanh thu hoặc Tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Như đã nêu trên, thời hạn nộp Thông báo doanh thu và tờ khai thuế theo quý (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế) đều là ngày 31/7/2026.

Thủ tục khai thuế theo quý đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 1 đến dưới 50 tỷ

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 68/2026/NĐ-CP thì hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 đến 50 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 68 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Như vậy, hộ, cá nhân kinh doanh cần nộp hồ sơ khai thuế quý II chậm nhất là ngày 31/7/2026.

Mẫu Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mẫu số 01/CNKD kèm theo Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Thủ tục khai thuế cho thuê bất động sản

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định 68/2026, cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần theo năm tính thuế.

Trường hợp khai thuế hai lần trong năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế 2026 mới nhất?

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế 2026 mới nhất được quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

STT Hành vi Hình thức, mức xử phạt Biện pháp khắc phục hậu quả 1 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước 2 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp thuộc khoản 1 Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước 3 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày Phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước 4 (i) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; (ii) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; (iii) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; (iv) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phạt tiền từ 8 – 15 triệu đồng Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp theo hồ sơ khai thuế Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với trường hợp (iii, iv) 5 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế hoặc lập biên bản vi phạm Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức. (Khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).