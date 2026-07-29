Việt Nam hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện năng lượng, triển lãm năng lượng toàn cầu

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với ông Christopher Hudson, Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn DMG Events - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng, không chỉ phục vụ sản xuất, kinh doanh mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quá trình chuyển dịch từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Việt Nam đang triển khai các định hướng phát triển hệ thống năng lượng theo hướng đa dạng, hiện đại, bền vững, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ tiên tiến và sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là các công nghệ năng lượng tái tạo với chi phí ngày càng giảm, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam mong muốn đẩy nhanh việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, phát triển ngành công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam mong muốn đẩy nhanh việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, phát triển ngành công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch toàn cầu DMG Events Christopher Hudson cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Thường trực và cho biết, với chiến lược đầu tư dài hạn, DMG Events mong muốn đồng hành cùng Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và các đối tác trong nước để phát triển các sự kiện triển lãm, hội nghị quy mô quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Theo kế hoạch hợp tác giữa DMG Events và VEFAC, hai bên dự kiến tổ chức 4 triển lãm, hội nghị quốc tế chuyên đề trong năm 2027 thuộc các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế và giáo dục. Trong đó, Triển lãm và Hội nghị Năng lượng toàn cầu Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hướng tới trở thành một trong những sự kiện năng lượng có quy mô và uy tín hàng đầu châu Á.

Ông Christopher Hudson cho biết, DMG Events mong muốn đồng hành cùng Việt Nam phát triển các sự kiện triển lãm, hội nghị quy mô quốc tế - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng toàn cầu Việt Nam sẽ bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của ngành năng lượng, từ các nguồn năng lượng truyền thống đến năng lượng tái tạo, các công nghệ năng lượng mới và các giải pháp phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng. Sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trưng bày, diễn giả quốc tế cùng đông đảo đại biểu và khách tham quan; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái năng lượng toàn cầu, hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện khí hóa và phát triển hạ tầng năng lượng.

Hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa DMG Events và VEFAC trong việc tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội nghị quốc tế về năng lượng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam kết nối với mạng lưới các doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư hàng đầu thế giới; đồng thời tiếp cận kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực và các đại biểu dự cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp giới thiệu tới các đối tác quốc tế quy hoạch phát triển ngành năng lượng, các dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư; đồng thời mong muốn DMG Events phát huy mạng lưới đối tác toàn cầu, thu hút sự tham gia của các tập đoàn năng lượng, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp về các sự kiện do DMG Events tổ chức tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia, tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác và xúc tiến đầu tư.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực giao các bộ, ngành phối hợp xem xét, giải quyết các đề xuất của DMG Events theo thẩm quyền; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư và tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam. Chính phủ sẽ nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, thị thực đối với chuyên gia, nhà đầu tư và đơn vị tổ chức sự kiện; đồng thời hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa phục vụ triển lãm theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các sự kiện được tổ chức thuận lợi, hiệu quả.

Ghi nhận năng lực tổ chức và hệ thống hạ tầng của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Việt Nam đã có điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Vấn đề quan trọng hiện nay là phát huy hiệu quả hợp tác giữa DMG Events và VEFAC, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tập đoàn hàng đầu thế giới đến Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam như một điểm đến của các sự kiện triển lãm và hội nghị quốc tế.