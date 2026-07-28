Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió ở tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, việc chồng lấn với Quy hoạch 866 đang khiến một số dự án điện gió trên địa bàn chưa thể hoàn tất việc đưa vào vận hành, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, tại khu vực phía bắc tỉnh Lâm Đồng (địa phận tỉnh Đắk Nông cũ) có 6 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 430 MW. Trong đó, 5 dự án đã triển khai, với 65/84 trụ điện gió đủ điều kiện đưa vào vận hành nhưng đang vướng khoảng 64 ha chồng lấn với Quy hoạch 866.

Tại khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ), có 2 dự án điện gió với tổng công suất 160 MW, với khoảng 28 ha chồng lấn với Quy hoạch 866.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị sớm điều chỉnh Quy hoạch 866, xử lý phần diện tích chồng lấn, tạo cơ sở pháp lý để các dự án điện gió tiếp tục triển khai và sớm đưa vào vận hành, giúp khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư, tạo dư địa thúc đẩy phát triển công nghiệp và năng lượng, góp phần nâng tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp của tỉnh lên trên 12%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, đại diện Bộ Công an… cơ bản thống nhất với đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, đánh giá việc đưa phần diện tích chồng lấn của các dự án điện gió ra khỏi Quy hoạch 866 và chuyển sang khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là phù hợp.

Các ý kiến cho rằng việc tháo gỡ vướng mắc sẽ tạo cơ sở đưa vào vận hành các dự án điện gió đã cơ bản hoàn thành đầu tư, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Tuy nhiên, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió phải được thực hiện tách bạch với việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo kết luận thanh tra và quy định pháp luật.

Các dự án điện gió đã hoàn thành được đề xuất tiếp tục thực hiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định; đồng thời nghiên cứu phương án hoàn thiện các hạng mục còn lại trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án điện gió đã hoàn thành vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh lãng phí nguồn lực, nhưng không hợp pháp hóa, hợp thức hóa các sai phạm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án điện gió đã hoàn thành vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh lãng phí nguồn lực - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần chủ động của các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng trong việc rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vướng mắc ở đâu phải được tháo gỡ ở đó, những vấn đề có tính chất tương tự cần rà soát, tổng hợp để xử lý đồng bộ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, tỉnh Lâm Đồng rà soát toàn bộ các dự án điện gió trên địa bàn có khó khăn, vướng mắc tương tự 8 dự án được nêu tại cuộc họp, để báo cáo, đề xuất phương án xử lý chung.

Cho ý kiến về định hướng tháo gỡ vướng mắc các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có diện tích chồng lấn với Quy hoạch 866, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 866. Việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện theo đúng phạm vi diện tích bị ảnh hưởng bởi từng dự án, từng hạng mục, bảo đảm không ảnh hưởng đến định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản và sự phát triển chung của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý trong quá trình tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió phải đồng thời xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có), theo đúng quy định pháp luật. Việc xử lý sai phạm phải có thời hạn cụ thể, không để kéo dài, không ảnh hưởng đến việc tiếp tục triển khai các dự án.