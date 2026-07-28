Điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Hanoimoi.

Theo đó, đơn vị chức năng sẽ thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công hệ thống thoát nước mưa hai bên đường gom đường Hoàng Tùng, đoạn từ nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long đến đường Nam An Khánh, chiều dài mỗi bên khoảng 400m, cống bê tông cốt thép đúc sẵn, kích thước cống 1.2mx1.2m. Chia tuyến cống thành các phân đoạn từ 60-120m để thi công. Quây rào phạm vi thi công bằng rào tôn trên đường gom (trái, phải) đường Hoàng Tùng, thi công theo hình thức cuốn chiếu từng phân đoạn.

Về phương án phân luồng giai đoạn 1 (thi công các phân đoạn 1A, 1B và 2A, 2B), tại đường gom phải đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ ngã ba nút giao đường trước sảnh B1 chung cư Gemek với đường gom Hoàng Tùng (Ga GP1-10) đến ngã ba, nút giao trước Ngân hàng Techcombank (Ga GP1-19), chiều dài khoảng 200m. Các phương tiện từ chung cư Gemek và khu vực đường gom phải Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội đi theo đường nội khu phía sau tòa chung cư Gemek - đường gom đường Hoàng Tùng - đường Hoàng Tùng – trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Tại đường gom trái đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ nút giao phố Thiên Quý (GT01-02), đến nút giao phố Văn Khúc (GT1-11), chiều dài khoảng 200m: Các phương tiện từ Khu đô thị bên trái đường Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội theo đường nội bộ khu đô thị, đường gom Hoàng Tùng - đường Thiên Phúc/đường Hoàng Tùng - trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Phân luồng đoạn 2 (thi công các phân đoạn 3A, 3B và 4A, 4B), tại đường gom phải đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ ngã ba nút giao trước Ngân hàng Techcombank (Ga GP1-20) đến nút giao đường Nam An Khánh (GP1-26), chiều dài khoảng 200m; các phương tiện từ chung cư Gemek và khu vực đường gom phải đường Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội theo đường nội khu - làn trái đường Hoàng Tùng (trong phạm vi dự án, qua lối mở tại ngã ba trước Ngân hàng Techcombank) - đường Hoàng Tùng/đường Thiên Phúc - trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Tại đường gom trái đường Hoàng Tùng (theo hướng đi Hà Đông), đoạn cống từ nút giao phố Văn Khúc (GT1-12) đến nút giao đường Nam An Khánh (GT1-20), chiều dài khoảng 200m: các phương tiện từ Khu đô thị bên trái đường Hoàng Tùng đi trung tâm Hà Nội theo đường nội bộ khu đô thị, đường gom trái đường Hoàng Tùng - đường Hoàng Tùng/đường Thiên Phúc - trung tâm Hà Nội và ngược lại.