Tuyến cao tốc gần 19.800 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Ninh Bình - Hải Phòng do liên danh Geleximco đầu tư có diễn biến mới

Sáng 27/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Được khởi công vào ngày 12/5/2025, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) có tổng chiều dài khoảng 60,9km, trong đó đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài 33,3km; được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/giờ, tổng mức đầu tư gần 19.785 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng thầu dự án này là Liên danh các doanh nghiệp: Tập đoàn Geleximco - Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng hạ tầng Hoàng Cầu.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 93,69% diện tích cần thu hồi; bàn giao khoảng 31,2/33,3km cho doanh nghiệp dự án.

Các địa phương đang tập trung giải quyết những vướng mắc còn lại liên quan đến đất ở, trang trại, bãi rác, nghĩa trang và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026. Ngoài ra, 9 khu tái định cư phục vụ dự án cơ bản hoàn thành xây dựng, nhiều khu đã tổ chức bốc thăm, giao đất cho các hộ dân.

Về thi công, dự án đang triển khai 14 gói thầu xây lắp, gồm 11 gói thầu đường và 3 gói thầu cầu lớn. Các hạng mục cầu đang thi công cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới và đúc dầm; các gói thầu đường được triển khai đồng loạt tại các vị trí đã có mặt bằng. Giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.825 tỷ đồng, tương đương 13,3% giá trị hợp đồng.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung báo cáo những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là tình trạng thiếu nguồn cát đắp nền, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn kiểm tra tại hiện trường, đoạn thi công cầu vượt sông Hồng, xã Hồng Vũ thuộc dự án CT.08 (Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn cho biết, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành và địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đưa các mỏ cát đã được cấp phép vào khai thác, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Tỉnh Hưng Yên cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trọng tâm là khẩn trương giải quyết dứt điểm khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng; rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu theo từng giai đoạn thi công để chủ động phương án điều phối; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh việc đưa các mỏ vật liệu đã được chấp thuận vào khai thác; đồng thời nghiên cứu các cơ chế phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn về giá và nguồn cung vật liệu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02, nhà đầu tư và các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng cường các mũi thi công để bù đắp phần tiến độ còn chậm; đồng thời bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, nhất là quá thi công các cầu vượt sông trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão.

Thi công cầu vượt sông Hồng, qua địa phận xã Hồng Vũ (Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên)

Các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng cần tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu và chất lượng thi công, không vì áp lực tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đối với công tác bảo đảm giao thông và đời sống Nhân dân trong khu vực dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, duy tu các tuyến đường phục vụ thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiên cứu đồng bộ các hạng mục phụ trợ như đường gom, hệ thống kết nối giao thông, trung tâm điều hành, trạm dừng nghỉ và các công trình liên quan, bảo đảm phù hợp quy hoạch, phát huy hiệu quả khai thác sau khi dự án hoàn thành.

Định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.