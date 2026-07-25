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Cơ quan Thuế yêu cầu MBBank, Vietinbank, BIDV trích tiền từ tài khoản ngân hàng của những công ty có tên trong danh sách sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế tỉnh Hưng Yên vừa thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty.

Ngày 23/7/2026, Thuế tỉnh Hưng Yên phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.

Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ.

Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.

Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.﻿

Dưới đây là danh sách công ty bị Thuế tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh 31 người có tên trong danh sách dưới đây

Ngọc Khánh

Nhịp Sống Thị Trường

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