Thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao về việc Hoa Kỳ áp thuế lên đến 12,5% cho hàng hóa nhập khẩu, trong đó có Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Theo đó, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nếu rõ, quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức.

Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Trước đó, theo thông báo của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR), thuế bổ sung được áp dụng đối với hàng hóa làm thủ tục tiêu thụ, hoặc rút khỏi kho ngoại quan, kể từ 0h01’ ngày 24/7/2026 (theo giờ Mỹ). Thuế mới có hai mức là 10% và 12,5%, chính thức sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 24/7 (giờ Mỹ), thay thế thuế 10% hết hạn cùng thời điểm. Đáng chú ý, theo công bố của USTR, mức thuế 10% được áp với hàng nhập khẩu từ các quốc gia như như Campuchia, Indonesia, Argentina, Bangladesh, Malaysia, Anh, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Jordan, Mexico... Trong khi đó, với Liên minh châu Âu (EU), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, mức thuế mới sau khi cộng với thuế tối huệ quốc (MFN) hiện hành sẽ ra tổng là 10% hoặc 12,5% (tùy từng nền kinh tế). 38 nước chịu thuế 12,5%, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines…



