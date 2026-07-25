Khởi công Ga S1 Quần Ngựa, mở rộng thi công đồng bộ tuyến metro số 5

MRB vừa cùng liên danh nhà thầu EPC tiến hành khởi công xây dựng Ga S1. Ảnh: MRB

Việc triển khai nhà ga đầu tiên của tuyến đánh dấu bước mở rộng phạm vi thi công, cho thấy dự án đang chuyển sang giai đoạn triển khai đồng bộ các hạng mục trọng điểm, tạo động lực mới cho tiến độ của toàn dự án.

Ga S1 được xây dựng tại khu vực phía Nam nút giao Hoàng Hoa Thám - Văn Cao, là ga đầu tiên của tuyến metro số 5. Không chỉ là điểm khởi đầu của tuyến, Ga S1 còn được quy hoạch là ga trung chuyển quan trọng trong tương lai, kết nối với tuyến metro số 2, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông của Thủ đô.

Nhà ga được xây dựng ngầm theo phương pháp đào mở, sử dụng hệ thống tường vây dày 1m kết hợp với 4 tầng chống trong (bao gồm cả chống thép và bê tông) nhằm bảo đảm ổn định hố đào trong suốt quá trình thi công.

Là một trong những nhà ga nằm trong khu vực đô thị hiện hữu với mật độ dân cư cao, công tác thi công Ga S1 đặt ra yêu cầu đặc biệt về an toàn kỹ thuật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhà ga nằm gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, khoảng cách từ hố đào đến móng cầu chỉ khoảng 5,5m. Vì vậy, dự án áp dụng cấp bảo vệ biến dạng hố móng cấp I - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn kỹ thuật cùng nhiều giải pháp gia cố nền và chống thấm hiện đại nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình hiện hữu trong suốt quá trình thi công.

Bên cạnh hệ thống tường vây và kết cấu chống nhiều tầng, các giải pháp gia cố nền bằng cọc xi măng đất, xử lý nền đất yếu và hệ thống quan trắc tự động sẽ được triển khai đồng bộ để theo dõi liên tục độ lún, chuyển vị và các thông số kỹ thuật của khu vực thi công.

Tuyến metro số 5 bước sang giai đoạn thi công đồng bộ với nhiều mũi triển khai đồng thời. Ảnh: MRB

Việc khởi công Ga S1 tiếp nối chuỗi các hạng mục quan trọng đã được triển khai tại Ga S3 (Ga Vành đai 1) trong những ngày qua thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc đưa dự án tuyến số 5 bước sang giai đoạn thi công đồng bộ với nhiều mũi triển khai đồng thời.

Không chỉ là một dấu mốc về tiến độ, việc triển khai Ga S1 còn tạo nền tảng để từng bước hình thành tuyến metro kết nối khu vực phía Tây với trung tâm Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).