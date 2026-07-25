2 tháng nữa, hơn 14.000 trẻ em trên địa bàn Hà Nội có thể được nhận 1 khoản tiền, tăng gấp đôi so với mức cũ

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Trung thu. Năm nay, hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội có thể thuộc diện được tặng 1 triệu đồng/em, mức quà cao gấp đôi so với trước đây.

Theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được tặng 1 triệu đồng/em/lần nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế chính sách được áp dụng trước đó. Đây là quà tặng bằng tiền theo từng dịp, không phải khoản trợ cấp chi trả hằng tháng và cũng không áp dụng cho tất cả trẻ em đang sinh sống tại Hà Nội.

Ảnh Thời báo Tài chính Việt Nam

Hơn 14.000 trẻ nào có thể được nhận?

Theo thông tin được Sở Y tế Hà Nội đăng tải vào tháng 5/2026, toàn thành phố có 14.295 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, số trẻ khuyết tật là 13.251 em; có 405 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 141 trẻ bị bỏ rơi và 91 trẻ bị xâm hại tình dục.

Các nhóm chi tiết này đã nằm trong tổng số 14.295 trẻ, không được cộng thêm một lần nữa. Từ số liệu trên, có thể dự kiến hơn 14.000 trẻ sẽ thuộc diện được các xã, phường rà soát trước dịp Trung thu.

Nếu toàn bộ 14.295 trẻ vẫn đủ điều kiện tại thời điểm chốt danh sách, tổng số tiền quà dành trực tiếp cho các em có thể vào khoảng 14,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước tính dựa trên số trẻ đang được quản lý, chưa phải danh sách nhận quà Trung thu 2026 đã được công bố chính thức.

Số người thực tế được nhận có thể thay đổi sau khi địa phương cập nhật độ tuổi, nơi cư trú, hoàn cảnh và các trường hợp mới phát sinh. Trẻ thuộc hộ nghèo hoặc gia đình khó khăn cũng chưa chắc đương nhiên được nhận nếu không thuộc đúng nhóm đối tượng theo quy định.

Một chương trình khác từng được thành phố tổ chức cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt (Ảnh Báo Hà Nội Mới)

Trước ngày 1/7/2026, mức quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội là 500.000 đồng/em trong mỗi dịp. Chính sách mới nâng mức này lên 1 triệu đồng/em/lần, tức tăng thêm 500.000 đồng và cao gấp đôi mức cũ.

Việc triển khai chính sách được giao cho các sở, ngành và chính quyền cấp xã. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, địa phương phải rà soát đúng đối tượng, lập và phân bổ dự toán, đồng thời tổ chức tặng quà công khai, minh bạch.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính

Với gia đình đang chăm sóc trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi hoặc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khác, 1 triệu đồng không thể giải quyết toàn bộ khó khăn nhưng có thể hỗ trợ một phần chi phí mua sách vở, quần áo, thực phẩm, thuốc men và đồ dùng cần thiết.

Việc tăng mức quà còn giúp trẻ em yếu thế có thêm cơ hội tham gia ngày hội dành riêng cho mình. Những chương trình rước đèn, phá cỗ, múa lân, văn nghệ và trò chơi dân gian không chỉ tạo niềm vui mà còn giúp trẻ giao lưu, hòa nhập và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống.

Tết Trung thu luôn là 1 dịp ý nghĩa với mọi trẻ em (Ảnh Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

Trong kế hoạch tổ chức Trung thu những năm trước, Hà Nội yêu cầu các địa phương quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, kết hợp trao quà, học bổng, đồ dùng học tập với tuyên truyền phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vì vậy, ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở khoản tiền 1 triệu đồng. Đây còn là dịp để địa phương rà soát trẻ cần trợ giúp, kết nối nguồn lực xã hội và giúp các em đón một mùa Trung thu đầy đủ, an toàn và ấm áp hơn.