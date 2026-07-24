Hộ kinh doanh bị sụt giảm doanh số thì có xin giảm thuế được không? Cục Thuế giải đáp

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Ban Chính sách, thuế quốc tế, giải đáp các câu hỏi của hộ kinh doanh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 20/07, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và một số đơn vị tổ chức Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Tại Hội thảo, có hộ kinh doanh nêu vấn đề: "Tôi thấy các kinh doanh thường có những thắc mắc sau: Hộ kinh doanh thuê người lao động thì có phải đóng bảo hiểm hay không? Hộ kinh doanh có phải quyết toán thuế cuối năm hay không? Hộ kinh doanh bị sụt giảm doanh số thì có xin giảm thuế được không?

Giải đáp vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyên viên chính, Ban Chính sách, thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết:

Thứ nhất, về bảo hiểm xã hội, việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Còn đối với hộ kinh doanh khi áp dụng phương pháp tính thuế là thu nhập tính thuế nhân thuế suất, tại Nghị định 68 đã có quy định rất rõ các khoản tiền lương trả cho người lao động (nếu ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên) bắt buộc phải gắn với việc có đóng bảo hiểm xã hội thì hộ kinh doanh mới được tính trừ vào chi phí.

Thứ hai, về phương pháp tính thuế: Nghị định 68 đã quy định rất rõ phương pháp tính thuế của hộ kinh doanh. Nếu năm đó hộ kinh doanh lựa chọn xác định phương pháp tính thuế là thu nhập tính thuế nhân thuế suất thì phải cố định phương pháp đó trong thời gian 2 năm. Đối với phương pháp đó, khi xác định thu nhập thì tiền công, tiền lương trả cho người lao động có ký hợp đồng trên 3 tháng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Còn nếu áp dụng phương pháp tính thuế là doanh thu nhân với thuế suất thì nộp theo tỉ lệ phần trăm thuế thu nhập cá nhân, ta có thể tạm thời không cần để ý đến phần tiền công, tiền lương đó.

Thứ ba, về việc sụt giảm doanh số liên quan đến khó khăn trong nền kinh tế nói chung.

Từ đầu năm 2026, khi thấy kinh tế rất khó khăn, Cục Thuế đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính, và Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Quốc hội để nâng mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng. Đối với trường hợp hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế là doanh thu nhân thuế suất thì sẽ được áp dụng mức trừ 1 tỷ. Khi áp dụng mức trừ 1 tỷ đó trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, Cục cũng đã tính tới các khó khăn và chi phí của hộ kinh doanh.