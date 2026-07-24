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Giữa tháng 7, thu ngân sách nhà nước hoàn thành 65,5% dự toán

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong nửa đầu tháng 7 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện đạt 80.849 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/07/2026, tổng thu ngân sách đạt 1.655.752 tỷ đồng, hoàn thành 65,5% so với dự toán năm (2.529.467 tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tiến độ thu ngân sách hà nước (NSNN) đạt tiến độ so với dự toán, một số khoản thu đạt tỷ lệ khá : thu từ 03 khu vực kinh tế đạt 72,1% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 71% dự toán và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 62,7% dự toán. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho việc cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách tăng lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2026.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN lũy kế đến giữa tháng 7 đạt 1.255.586 tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 817.000 tỷ đồng (45,2% dự toán) và chi đầu tư phát triển đạt 372.960 tỷ đồng (33,3% dự toán). Công tác chi ngân sách tiếp tục đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước cũng như thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, ngân sách đã đảm bảo nguồn lực thực hiện tăng lương tối thiểu cho cán bộ, công chức (từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng) và tăng lương hưu, trợ cấp theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội

Theo Hồ Hương

Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
Bộ Tài chính

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