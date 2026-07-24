Giữa tháng 7, thu ngân sách nhà nước hoàn thành 65,5% dự toán
Trong nửa đầu tháng 7 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện đạt 80.849 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/07/2026, tổng thu ngân sách đạt 1.655.752 tỷ đồng, hoàn thành 65,5% so với dự toán năm (2.529.467 tỷ đồng).
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Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tiến độ thu ngân sách hà nước (NSNN) đạt tiến độ so với dự toán, một số khoản thu đạt tỷ lệ khá : thu từ 03 khu vực kinh tế đạt 72,1% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 71% dự toán và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 62,7% dự toán. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho việc cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách tăng lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2026.
Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN lũy kế đến giữa tháng 7 đạt 1.255.586 tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 817.000 tỷ đồng (45,2% dự toán) và chi đầu tư phát triển đạt 372.960 tỷ đồng (33,3% dự toán). Công tác chi ngân sách tiếp tục đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước cũng như thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, ngân sách đã đảm bảo nguồn lực thực hiện tăng lương tối thiểu cho cán bộ, công chức (từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng) và tăng lương hưu, trợ cấp theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Đại Đoàn Kết