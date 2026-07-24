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Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội trong 3 tháng, tạo điều kiện khởi công ngay trong năm nay.

Sáng 23/7, UBND thành phố Hà Nội đã làm việc với các xã, phường và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố đặt thời hạn 3 tháng để các địa phương hoàn thành công tác này, tạo điều kiện cho các dự án khởi công ngay trong năm nay.

Hiện Hà Nội đang triển khai 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang. Trong đó, 58 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được giao đất.

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ để khởi công ngay trong tháng 8. Khi hoàn thành, các dự án này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 37.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thị trường.

Đối với 89 dự án còn lại, với tổng diện tích gần 466 ha, hiện vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Các chủ đầu tư cho biết đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Phần lớn diện tích thu hồi là đất nông nghiệp nên công tác giải phóng mặt bằng cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến quỹ đất dịch vụ bố trí cho người dân và việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất nhà ở thương mại, ảnh hưởng đến tiến độ giao đất.

Ngay tại cuộc họp, các sở, ngành đã thống nhất hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc này. Các xã, phường cũng cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch và bàn giao đất theo yêu cầu của thành phố.

Theo Tuyết Mai

Thời báo VTV

Từ Khóa:
hà nội

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