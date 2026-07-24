Diễn biến mới tại tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

Chiều 23/7, Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đến thời điểm hiện tại, đối với dự án thành phần 1, các địa phương đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 1.969 hộ dân bị ảnh hưởng; chi trả tiền bồi thường cho 1.562 hộ; di dời 100% mồ mả; bàn giao mặt bằng sạch 19 km tuyến chính (đạt 86%) và 1,4 km tuyến nhánh.

Trong 07 khu tái định cư (TĐC), Khu TĐC Vĩnh Phú (phường An Nhơn Bắc) đã hoàn thành, giao đất TĐC để người dân xây dựng nhà ở. Còn lại 6 khu TĐC, gồm: Trà Sơn và Thuận Hòa tại xã Bình Hiệp; Kiên Long và Trường Định 2 tại xã Bình An; Phú Lạc tại xã Bình An và Thuận Đức tại phường An Nhơn, các nhà thầu đang tập trung thi công hoàn thành khu vực ưu tiên đủ điều kiện để thực hiện bố trí TĐC cho người dân.

Đối với dự án thành phần 2, phạm vi thu hồi khoảng 576,77 ha liên quan đến 1.712 hộ và 11 tổ chức. Đến nay, đã kiểm đếm đạt 100% (1.786 hộ); xác nhận nguồn gốc đất 1.502 hộ; phê duyệt phương án cho 1.385 hộ và đã chi trả cho 640 hộ.

Về hạ tầng TĐC, Khu TĐC thôn Hòa Sơn (xã Bình Phú) đang được gấp rút san nền, dự kiến hoàn thành khu vực ưu tiên trước ngày 15/8/2026. Trong khi đó, Khu TĐC Thượng Giang 2 (xã Bình Khê) đang chờ Sở Xây dựng thẩm định. Riêng đối với Khu tái định cư phục vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đoạn Km40+000 đến Km90+000) đi qua xã Ya Hội và xã Đắk Pơ, bố trí TĐC xen ghép tại các khu, cụm dân cư.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, GPMB mỏ vật liệu, di dời hạ tầng điện cùng hệ thống viễn thông… cũng đang được tập trung đẩy nhanh.

Quang cảnh dự án (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai)

Đối với dự án thành phần 3, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường 303,47 ha/340,83 ha tuyến chính, với chiều dài 33,99 km/34,85 km, đạt tỷ lệ 97,5% với tổng kinh phí trên 1.715 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành chi trả và bàn giao 298,85 ha/340,83 ha, với chiều dài 33,49 km/34,85 km, đạt tỷ lệ 96,1%, với tổng kinh phí trên 1.669 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án quan trọng quốc gia. Dự án không những góp phần giảm chi phí, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa, bổ sung hạ tầng giao thông cho trục Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam mà còn tăng cường giao thương xuyên biên giới với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án trong năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường có liên quan phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt cụ thể tình hình triển khai công tác GPMB dự án trên địa bàn quản lý; đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn của địa phương tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

UBND các xã, phường có liên quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB của dự án chấp hành phương án bồi thường GPMB và tái định cư đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, chủ động phối hợp rà soát giải quyết theo đúng quy định đối với các nội dung kiến nghị của người dân, vận dụng hợp lý các quy định về cơ chế, chính sách bồi thường để giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Sau khi đã vận động, giải quyết khiếu nại theo quy định, nếu hộ dân vẫn không chấp hành thì phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục tiến hành cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo quy định.

Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát hiện trường triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc thời gian tiến độ đã đề ra.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề vướng mắc theo trách nhiệm của Chủ đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai)

Tập trung triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang,...) để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công… Kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để đảm bảo tiến độ dự án.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định các hạng mục có liên quan thuộc dự án; nhất là hồ sơ thiết kế khu TĐC, di dời hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cáp quang,…

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục GPMB đất rừng; hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng đối với diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng GPMB của dự án.

Tổ chức triển khai hoạt động thường xuyên Tổ công tác giải quyết vướng mắc và Tổ công tác lưu động nhằm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án đạt hiệu quả.

Tuyến cao tốc dài 125km quy mô 4 làn xe, đi qua 2 con đèo hiểm trở

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu là 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng).

Cao tốc được chia thành 3 dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng), dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng).

Theo thông tin tại Lễ khởi công dự án thành phần 3, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết. Sau khi hoàn thành, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40-50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang.

Việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku xuống còn khoảng 1,5 đến 2 giờ, giúp giảm chi phí, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, dự án giúp hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.