Phó Thủ tướng Thường trực nghe báo cáo, đôn đốc tiến độ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình – Hà Nội - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Sun Group và TP. Hải Phòng báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, di dời các cơ sở văn hóa, tôn giáo, tiến độ thi công, nguồn vật liệu xây dựng, đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh dài 27,7 km, được đầu tư với mặt cắt ngang 120 m, gồm cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trên tuyến có 6 nút giao liên thông nhiều tầng, 16 công trình cầu chính vượt sông, vượt đường ngang, 12 công trình cầu vượt đường, vượt sông và 35 công trình cầu tại các vị trí nút giao.

Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được triển khai theo hai đoạn tuyến, gồm đoạn dài 18,7 km đầu tư theo phương thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) và đoạn dài 9 km đầu tư công từ ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.

Dự án được tổ chức thi công từ ngày 12/6/2026, hiện triển khai 5 gói thầu với 13 mũi thi công. Đến ngày 22/7, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 304/412 ha mặt bằng cho nhà thầu, đạt 74%; cam kết cơ bản hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 31/7. Công tác chuẩn bị nguồn vật liệu đất đắp cũng đang được triển khai, với các khu vực mỏ đã được khoanh định, phê duyệt có trữ lượng dự báo lớn hơn nhu cầu của dự án.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối là những công trình quan trọng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Đoạn tuyến qua địa bàn TP. Hà Nội gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu, được nâng cấp, mở rộng lên 120 m. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 95,7% về thu hồi, chi trả tiền bồi thường và 85% về diện tích bàn giao cho chủ đầu tư. Thành phố cho biết đang duy trì giao ban, kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với dự án đường kết nối sân bay Gia Bình và các dự án liên quan.

Tuy nhiên, dự án còn một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời đường điện 110 kV và tổ chức thi công tại các vị trí giao cắt với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội – Quảng Ninh. Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công, bảo đảm tiến độ mở rộng tuyến Quốc lộ 3; hỗ trợ nhà đầu tư về nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh di dời các di tích trong phạm vi dự án và hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến.

Đại diện chủ đầu tư (Tập đoàn Sun Group) cho biết, tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực, thiết bị, máy móc để tổ chức thi công, đặc biệt tại các hạng mục phức tạp. Tập đoàn kiến nghị các cơ quan liên quan rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, bảo đảm nguồn vật liệu và cam kết tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và thông tuyến trong tháng 10/2026.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Lãnh đạo các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Công an đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và xử lý các điểm giao cắt với các dự án khác cơ bản đã được rà soát, xác định hướng xử lý.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân cũng đã báo cáo bước đầu về phương án đầu tư tuyến đường bộ kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hải Phòng. Theo phương án sơ bộ, toàn tuyến dài khoảng 47,4 km, trong đó đoạn qua địa phận Hải Phòng dài khoảng 45,8 km và đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 1,6 km, kết nối hai địa phương bằng một cây cầu. Tuyến được nghiên cứu với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế khoảng 80 km/giờ trở lên, kết hợp với hệ thống đường giao thông hiện hữu. Hải Phòng đang nghiên cứu các phương án huy động nguồn vốn nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối là những công trình quan trọng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Việc áp dụng các cơ chế đặc thù cho dự án gắn với yêu cầu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn. Tuyến đường phải được thông toàn tuyến để bảo đảm hiệu quả khai thác, không để một đoạn chưa hoàn thành ảnh hưởng đến việc đưa toàn tuyến vào sử dụng.

Đối với việc di dời các di tích, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh phối hợp để kịp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo các địa phương giải quyết thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng cho chủ đầu tư trong thời gian nhanh nhất, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ thi công dự án theo tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các dự án, bảo đảm quá trình thi công không ảnh hưởng lẫn nhau và không để dự án này phải chờ dự án khác. Các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan liên quan cần chủ động xử lý công việc theo đúng thẩm quyền, kịp thời trao đổi, báo cáo khi phát sinh vướng mắc.

Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án và báo cáo tiến độ hằng tuần cho các địa phương, cơ quan liên quan để theo dõi, đôn đốc.

Đối với đề xuất tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị triển khai; các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn địa phương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và thực hiện dự án.