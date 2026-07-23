Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân khi tham gia giao thông.

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP. HCM cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc phường Bình Lợi Trung, tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bất chấp quy định, đi vào đường dành riêng cho xe ô tô mặc dù đã có biển báo cấm đi vào.

Trước tình trạng trên, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã thường xuyên bố trí các Tổ tuần tra, kiểm soát tại khu vực này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Song song với đó, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí các tổ ghi hình, xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội). Việc ghi hình, xử phạt qua hình ảnh đang được lực lượng Công an tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Danh sách 427 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm đi vào đường dành cho xe ô tô trên tuyến Phạm Văn Đồng cụ thể như sau:

427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 13.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 14.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 15.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 16.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 17.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 18.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 19.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 20.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 21.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 22.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 23.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 24.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 25.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 26.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 27.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 28.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 29.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 30.
427 chủ xe máy vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 31.

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM

Theo Cơ quan Công an, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, vì khi xe mô tô, xe gắn máy di chuyển trên đường có các phương tiện ô tô chạy với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ như xe ô tô chuyển hướng, phanh gấp hoặc tránh chướng ngại vật cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nhất là tại những đoạn gần cầu vượt, đường dẫn lên xuống hoặc các điểm nhập làn.

Cũng tại thông báo này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng như các tuyến đường khác cần tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam vượt qua hơn 100 địa danh nổi tiếng thế giới, trong đó có Anh, Pháp để đứng thứ 2 toàn cầu về một yếu tố

Một thành phố Việt Nam vượt qua hơn 100 địa danh nổi tiếng thế giới, trong đó có Anh, Pháp để đứng thứ 2 toàn cầu về một yếu tố Nổi bật

Chỉ trong nửa năm, GDP Việt Nam tăng 8,18%, FDI giải ngân lập đỉnh 5 năm, đâu sẽ là 'ngôi sao hy vọng' cho nền kinh tế trong nửa cuối năm 2026?

Chỉ trong nửa năm, GDP Việt Nam tăng 8,18%, FDI giải ngân lập đỉnh 5 năm, đâu sẽ là 'ngôi sao hy vọng' cho nền kinh tế trong nửa cuối năm 2026? Nổi bật

Đèo Cả dự kiến huy động 400 người, hơn 100 máy móc, tổ chức 12 mũi thi công cho dự án cao tốc 23.940 tỷ đồng giúp kết nối Việt Nam và Lào

Đèo Cả dự kiến huy động 400 người, hơn 100 máy móc, tổ chức 12 mũi thi công cho dự án cao tốc 23.940 tỷ đồng giúp kết nối Việt Nam và Lào

17:53 , 23/07/2026
Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

16:25 , 23/07/2026
Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

16:24 , 23/07/2026
Tin vui: Một quốc gia đang được thúc đẩy mở đường bay thẳng với Việt Nam, trước đây chưa từng có

Tin vui: Một quốc gia đang được thúc đẩy mở đường bay thẳng với Việt Nam, trước đây chưa từng có

16:21 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên