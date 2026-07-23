Đèo Cả dự kiến huy động 400 người, hơn 100 máy móc, tổ chức 12 mũi thi công cho dự án cao tốc 23.940 tỷ đồng giúp kết nối Việt Nam và Lào

Tiến độ mới nhất của dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Ngày 18/5, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ chính thức được khởi công tại tỉnh Nghệ An. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với địa phương, cũng như khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa hai nước Việt Nam và Lào.



Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An; được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe.



Gói thầu XL01 được thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu, bao gồm hầm Đại Huệ (nhánh trái dài 495m, nhánh phải 499m, mỗi nhánh rộng 14,05m); 11 cầu (4 cầu trên tuyến chính, 7 cầu nhánh và vượt tuyến chính); 6 hầm chui dân sinh; 43 cống thoát nước ngang.

Theo Đèo Cả, các đơn vị phấn đấu đào thông hầm Đại Huệ vào tháng 3/2027, hoàn thành hạng mục hầm và các công trình cầu trên tuyến trong tháng 3/2028, tiến tới hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 5/2028.

Về tiến độ mới nhất, vào ngày 22/7, Hội đồng Cố vấn Tập đoàn Đèo Cả đã đến kiểm tra hiện trường gói thầu XL01 nhằm đánh giá tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và định hướng công tác tổ chức thi công trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01 đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai dự án (Ảnh: Đèo Cả)

Ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01 cho biết, dự án hiện triển khai 6 mũi thi công, gồm đào mái cơ cửa Tây hầm Đại Huệ, đào đất đồi khu vực Km1+800, thi công cọc khoan nhồi cầu Đại Huệ, cầu Nam Giang, xử lý nền đất yếu và hầm chui, cống hộp lớn.

Các mũi thi công tập trung vào những hạng mục không phụ thuộc nguồn đất đắp; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện nhà Ban điều hành, hệ thống điện thi công, trạm trộn bê tông, bãi đúc dầm và các điều kiện pháp lý để sẵn sàng triển khai đồng bộ khi được bàn giao mỏ đất đắp đặc thù.

Ông Phương thông tin, đến nay, công trường đã huy động khoảng 30 máy móc, thiết bị phục vụ thi công và tiếp tục bổ sung nguồn lực theo tiến độ. Khi bước vào giai đoạn thi công đồng loạt, dự án dự kiến huy động khoảng 400 cán bộ, kỹ sư, người lao động cùng hơn 110 máy móc, thiết bị, tổ chức 12 mũi thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt khoảng 88%, phần còn lại chủ yếu liên quan đến khu tái định cư, đất quốc phòng tại khu vực cửa Đông hầm Đại Huệ và một số diện tích đất rừng. Ban Điều hành đang chủ động phối hợp với địa phương, hỗ trợ người dân và triển khai các giải pháp tạm thời để có mặt bằng phục vụ thi công. Đồng thời, các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, khai thác mỏ vật liệu, nổ mìn và các nội dung liên quan cũng đang được tích cực hoàn thiện.

Đề xuất chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số và mô hình BIM trong quản lý thi công, kiểm soát tiến độ dự án

Tại hiện trường, PGS.TS Trần Chủng - Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn đề nghị Ban Điều hành tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn tất những thủ tục còn lại, đặc biệt là công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đó đường điện cao thế, trung thế.

Ông đồng thời lưu ý Ban Điều hành chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số và mô hình BIM trong quản lý thi công, kiểm soát tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Đoàn công tác họp sau khi kiểm tra thực địa dự án (Ảnh: Đèo Cả)

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn gợi mở định hướng xây dựng nguồn nhân lực chuyên sâu cho lĩnh vực hầm thông qua việc tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo tại khu vực miền Trung và nghiên cứu mô hình đào tạo phù hợp.

Cố vấn Hoàng Văn Trà ghi nhận Ban Điều hành gói thầu XL01 đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi công, từng bước hoàn thiện hạ tầng công trường, huy động nguồn lực và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Ông Phạm Văn Tài – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, phạm vi gói thầu XL01 nằm ở vị trí đầu tuyến nên công tác bảo đảm an toàn và điều tiết giao thông luôn được Ban Điều hành gói thầu đặc biệt chú trọng.

Với thời gian thực hiện dự án gấp rút trong 24 tháng và nhiều hạng mục trọng điểm như hầm, cầu Đại Huệ, xử lý nền đất yếu..., đơn vị cần xác định có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công đến đó, bảo đảm tiến độ dự án.