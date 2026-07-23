Tăng tốc thi công, hoàn thành tuyến đường Vành đai 1 trước 2-9

Tăng tốc thi công

Đường Vành đai 1 là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò kết nối các quận trung tâm và phân luồng phương tiện, giảm ùn tắc trên nhiều trục đường hiện hữu. Sau nhiều năm triển khai với không ít khó khăn về giải phóng mặt bằng, dự án hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Hiện nay, những công đoạn cuối cùng của tuyến đường Vành đai 1 đang được thực hiện. Ảnh: Phạm Công

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng thành phố Hà Nội, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để hoàn thành toàn bộ tuyến đường trước ngày 2-9-2026. Riêng hai cầu vượt trên tuyến sẽ được hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Hiện nay, đơn vị phối hợp cùng các nhà thầu xây dựng hoàn thành tuyến đường Vành đai 1 trước ngày 2-9-2026 và hoàn thành 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31-12-2026".

Đây là đoạn tuyến cuối cùng khép kín Vành đai 1. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và nhiều trục giao thông trung tâm khác, từng bước giảm ùn tắc kéo dài tại khu vực phía Tây nội đô.

Đáng chú ý, quá trình thi công hiện nay còn phải phối hợp với dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 do hai dự án sử dụng chung một phần mặt bằng. Vì vậy, các đơn vị thường xuyên trao đổi, điều chỉnh biện pháp thi công nhằm bảo đảm tiến độ của cả hai công trình mà vẫn duy trì an toàn lao động và giao thông.

Quyết tâm bảo đảm tiến độ

Ghi nhận tại công trường cho thấy, nhiều mũi thi công đang đồng loạt triển khai từ nền đường, vỉa hè đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Máy xúc, xe lu, xe tải cùng hàng chục công nhân làm việc liên tục để tận dụng từng ngày thời tiết thuận lợi.

Hàng trăm máy móc cùng công nhân đang thi công 3 ca liên tục. Ảnh: Phạm Công

Ông Hồ Xuân Nguyên, Phụ trách kỹ thuật hiện trường dự án Vành đai 1, cho biết hiện nhà thầu đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng vỉa hè phía trái tuyến. Dự kiến đến ngày 23-7 sẽ hoàn thành công tác đào đắp nền đường.

"Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi duy trì trên công trường máy móc và công nhân hoạt động suốt 24 giờ. Hiện tại cơ bản mặt bằng đã được bàn giao, tuy nhiên công tác di dời đường điện ngầm vẫn còn nhiều khó khăn", ông Nguyên chia sẻ.

Nhà thầu đặt mục tiêu 31-12 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục trên tuyến đường. Ảnh: Phạm Công

Theo kế hoạch, đoạn tuyến từ Nguyễn Chí Thanh đến Láng Hạ sẽ được thảm nhựa toàn bộ mặt đường trước ngày 20-8. Sau đó, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ để kịp đưa tuyến đường vào khai thác đúng dịp Quốc khánh.

Song song với tuyến đường chính, các cầu vượt trên tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại công trường cầu vượt nút giao Láng Hạ, hàng loạt thiết bị nâng hạ, cẩu và giàn giáo được huy động để thi công kết cấu phần trên của công trình.

Ông Tiêu Văn Huy, Chỉ huy trưởng công trường cầu vượt nút giao Láng Hạ cho biết, hiện đơn vị đang tập trung thi công kết cấu phần trên cầu. Dự kiến giữa tháng 8-2026 sẽ tiến hành đổ bê tông dầm trên đường và phấn đấu hoàn thành toàn bộ cây cầu trước ngày 31-12-2026.

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn đối mặt với không ít thách thức. Theo ông Tiêu Văn Huy, nguồn cung vật liệu xây dựng thời gian qua khan hiếm, giá nhiều loại vật liệu tăng cao, gây áp lực lớn đối với việc tổ chức thi công. Dù vậy, nhà thầu vẫn chủ động tìm kiếm nguồn cung, điều phối thiết bị và nhân lực nhằm bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Với khối lượng công việc đang được triển khai đồng loạt và tinh thần làm việc xuyên ngày đêm của các đơn vị thi công, mục tiêu thông xe đoạn tuyến cuối cùng của Vành đai 1 trước ngày 2-9 đang dần trở thành hiện thực. Khi tuyến đường hoàn thành, không chỉ tạo thêm trục giao thông xuyên tâm quan trọng cho Hà Nội mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Tây thành phố trong những năm tới.