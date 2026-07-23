Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 10836/BTC-PTHT ngày 23/7/2026 về thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 16/7/2026.

Tổng kế hoạch đầu tư công giao năm 2026 đến 16/7/2026 là 1.028.943,8 tỷ đồng

Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.014.234,2 tỷ đồng; bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 364.007,6 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng. Tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 83.216,4 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 14.709,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.028.943,8 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 97,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.005.243,1 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 340.306,9 tỷ đồng, vốn NSĐP là 664.936,2 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng (14.709,6 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 990.533,5 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 23.700,7 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 2,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 10 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương chủ yếu chưa phân bổ do: (i) mới được giao bổ sung kế hoạch vốn từ đầu tháng 6/2026 cần thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư; (ii) đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng.

Số giải ngân phát sinh tuần 10 - 17/7/2026 chỉ bằng 72% so với số giải ngân phát sinh tuần trước

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 09/7/2026 là 370.854,2 tỷ đồng, đạt 36,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tại thời điểm báo cáo tuần trước (1.008.034,2 tỷ đồng).

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 16/7/2026 là 378.009,9 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tại thời điểm báo cáo tuần này (1.014.234,2 tỷ đồng).

Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 10 - 17/7/2026 là 7.155,7 tỷ đồng; chỉ bằng 72% so với số giải ngân phát sinh trong tuần trước.

Còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước

Kết quả tính đến hết ngày 16/7/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 08 bộ, cơ quan và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công Thương; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Điện Biên; Hà Tĩnh; Thành phố Hà Nội; Tây Ninh; Thái Nguyên; Lào Cai; Quảng Ninh; Sơn La; Thành phố Hải Phòng; Bắc Ninh; Thanh Hóa; Thành phố Đà Nẵng; Khánh Hòa; Lạng Sơn; Thành phố Đồng Nai; Nghệ An; Quảng Trị; Cà Mau; Phú Thọ; Lai Châu; Đồng Tháp; Gia Lai.

Trong đó, một số bộ và địa phương đạt tỷ lệ và giá trị giải ngân tốt (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như: Bộ Quốc phòng (26,4 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (22,7 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hà Nội (66,8 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (53,5 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hải Phòng (17 nghìn tỷ đồng).

Còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước; trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5% và chưa giải ngân gồm: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 32.511,3 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và số kế hoạch vốn mới giao bổ sung trong tuần báo cáo (6.200 tỷ đồng), số giải ngân đến hết ngày 16/7/2026 của cả nước đạt 38,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (975.522,85 tỷ đồng).

Toàn văn Báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 16/7/2026 ./.