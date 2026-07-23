Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gặp Tổng Thư ký ASEAN, DN Việt sắp phủ sóng 17.000 hòn đảo hé lộ đại kế sách, 700 triệu người sẽ hưởng lợi

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Liệu giải pháp công nghệ do doanh nghiệp Việt chủ xướng sẽ giải quyết bài toán lớn nào cho cộng đồng 700 triệu dân?

Thông tin từ CT Group cho biết, ngày 15/7/2026, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia), ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group cùng đoàn công tác đã có buổi chào xã giao với TS. Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở và đặc biệt hứng khởi với một loạt đề xuất giải quyết các vấn đề chung của khối ASEAN bằng các giải pháp công nghệ cao của chính khối ASEAN như ghép giác mạc cho gần 6 triệu người mù ASEAN, điều chỉnh gen lúa để ứng phó với biến đổi khí hậu gây nước biển dâng, phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) cho khối ASEAN…

CT Group đề xuất các sáng kiến công nghệ chiến lược với Tổng Thư ký ASEAN - TS. Kao Kim Hourn. Nguồn ảnh: CT Group

Chia sẻ tại cuộc họp, TS. Kao Kim Hourn nhấn mạnh tầm vóc ngày càng lớn mạnh của khối khi ASEAN đang trở thành một cộng đồng của 700 triệu dân. Nằm ở vị trí chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn, ASEAN đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có như biến đổi khí hậu, thiên tai, năng suất lao động còn thấp và khoảng cách phát triển giữa các vùng. Các công nghệ chiến lược sẽ là nền tảng quan trọng để giải quyết các bài toán của hiện tại và tương lai.

Trong bối cảnh đó, CT Group chủ động tham gia vào tiến trình phát triển các công nghệ chiến lược nhằm góp phần giải quyết những thách thức chung của khu vực. Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group nhấn mạnh: "Với vai trò là một tập đoàn công nghệ chiến lược thuộc khối ASEAN, chúng tôi mong muốn cống hiến cho cộng đồng 11 quốc gia, góp phần đưa ASEAN trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới”.

Hiện CT Group đã thành lập văn phòng tại Indonesia và đang từng bước triển khai các chương trình hợp tác công nghệ tại quốc gia đông dân nhất ASEAN này.

Tháng 8/2025, CT Group đã ký kết hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) để phát triển chính sách và hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia. Trong thời gian tới, GASCOLAE sẽ triển khai các dịch vụ LAE trên hơn 17.000 hòn đảo của Indonesia.

Ấn tượng trước tầm nhìn chiến lược và khát vọng đóng góp cho sự phát triển chung của ASEAN, TS. Kao Kim Hourn khẳng định sẽ đồng hành cùng CT Group trong việc tăng cường kết nối với các cơ chế hợp tác và mạng lưới doanh nghiệp của ASEAN, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và xây dựng những cầu nối đưa công nghệ ASEAN vươn ra thế giới.

Cuộc gặp giữa CT Group và Tổng Thư ký ASEAN đã đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với Cộng đồng ASEAN, minh chứng cho vai trò ngày càng nổi bật của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Theo PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam vượt qua hơn 100 địa danh nổi tiếng thế giới, trong đó có Anh, Pháp để đứng thứ 2 toàn cầu về một yếu tố

Một thành phố Việt Nam vượt qua hơn 100 địa danh nổi tiếng thế giới, trong đó có Anh, Pháp để đứng thứ 2 toàn cầu về một yếu tố Nổi bật

Chỉ trong nửa năm, GDP Việt Nam tăng 8,18%, FDI giải ngân lập đỉnh 5 năm, đâu sẽ là 'ngôi sao hy vọng' cho nền kinh tế trong nửa cuối năm 2026?

Chỉ trong nửa năm, GDP Việt Nam tăng 8,18%, FDI giải ngân lập đỉnh 5 năm, đâu sẽ là 'ngôi sao hy vọng' cho nền kinh tế trong nửa cuối năm 2026? Nổi bật

Tăng tốc thi công, hoàn thành tuyến đường Vành đai 1 trước 2-9

Tăng tốc thi công, hoàn thành tuyến đường Vành đai 1 trước 2-9

15:46 , 23/07/2026
Xếp hạng mới nhất của hộ chiếu Việt Nam

Xếp hạng mới nhất của hộ chiếu Việt Nam

15:08 , 23/07/2026
Hướng dẫn mức hưởng bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới 01/7/2026

Hướng dẫn mức hưởng bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới 01/7/2026

14:36 , 23/07/2026
Chính thức công bố quy hoạch mạng lưới cao tốc, quốc lộ tầm nhìn đến 2050

Chính thức công bố quy hoạch mạng lưới cao tốc, quốc lộ tầm nhìn đến 2050

14:05 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên