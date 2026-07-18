Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Bỗng dưng" thành chủ doanh nghiệp nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo chuyên gia, nguyên nhân phổ biến là thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Là một công dân bình thường, nhưng bỗng một ngày phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà chưa từng thành lập, thậm chí doanh nghiệp đó đang nợ thuế và bản thân bị tạm hoãn xuất cảnh.

Anh Mai Thế Hoàng - Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Đầu tháng 12/2025, mình có chuyến du lịch với gia đình, lên đến sân bay, công an mới báo là mình không được phép xuất nhập cảnh. Mình đang bị dùng CCCD đứng tên cho một công ty là Hùng Dương và một công ty tên Minh Anh".

Chuyến du lịch nước ngoài đã phải dừng lại ngay tại cửa xuất cảnh. Đó cũng là lần đầu, anh Hoàng biết mình đứng tên hai doanh nghiệp đang nợ thuế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Anh Mai Thế Hoàng - Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Gần như tất cả chuyến đi còn lại mình cũng phải hủy hết, nhất là tôi sắp phải qua Thuỵ Sĩ để bảo vệ luận văn, tôi cũng phải hủy".

Theo chuyên gia, nguyên nhân phổ biến là thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Khi pháp nhân phát sinh nợ thuế, bỏ địa chỉ hoặc có rủi ro về hóa đơn, người bị mạo danh có thể trở thành đối tượng bị áp dụng các biện pháp quản lý thuế, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh.

Ông Võ Hồng Tú - Tổng giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Tú nêu ý kiến: "Chúng ta có thể kiểm tra trước trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có đứng công ty nào mà chúng ta không biết hay không. Điều này rất quan trọng. Thông thường, muốn mở được doanh nghiệp phải có CCCD, trong CCCD có địa chỉ thường trú. Xem tại địa chỉ thường trú có văn bản nào của cơ quan thuế gửi về hay không".

Cơ quan thuế cũng cho biết, đã xuất hiện tình trạng lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh để mua bán hóa đơn điện tử, gian lận thuế. Trong đó có những trường hợp giả mạo thông tin cá nhân, khiến người dân bị đứng tên pháp nhân mà không hề hay biết.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính đưa ra ý kiến: "Chúng tôi sẽ ban hành một thông báo tạm hoãn xuất cảnh hay hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo phương thức tự động. Cơ quan công an sẽ tiếp nhận thông báo này một cách tự động và xử lý trong thời gian ngắn nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp"

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ bổ sung chức năng tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile, giúp người dân phát hiện sớm dấu hiệu bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo Ban Thời sự

Thời báo VTV

Từ Khóa:
doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp Thủ tướng, Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng đưa ra đề xuất cho loạt doanh nghiệp gồm Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC,...

Gặp Thủ tướng, Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng đưa ra đề xuất cho loạt doanh nghiệp gồm Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC,... Nổi bật

6 tháng thu ngân sách đạt 62% dự toán, ngành thuế tăng tốc cải cách

6 tháng thu ngân sách đạt 62% dự toán, ngành thuế tăng tốc cải cách Nổi bật

Thủ tướng: Sắp xếp, hay thế vị trí cán bộ theo kết quả làm việc

Thủ tướng: Sắp xếp, hay thế vị trí cán bộ theo kết quả làm việc

16:46 , 18/07/2026
Mưa lũ diễn biến phức tạp, các thủy điện ứng phó ra sao?

Mưa lũ diễn biến phức tạp, các thủy điện ứng phó ra sao?

16:15 , 18/07/2026
Công an yêu cầu tất cả người dân có sổ đỏ đặc biệt lưu ý thông tin sau

Công an yêu cầu tất cả người dân có sổ đỏ đặc biệt lưu ý thông tin sau

16:02 , 18/07/2026
Gặp Thủ tướng, lãnh đạo DN có doanh thu gần 9 tỷ USD kiến nghị gì mà MobiFone, FPT... đều được nhắc tên?

Gặp Thủ tướng, lãnh đạo DN có doanh thu gần 9 tỷ USD kiến nghị gì mà MobiFone, FPT... đều được nhắc tên?

15:50 , 18/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên