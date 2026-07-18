6 tháng thu ngân sách đạt 62% dự toán, ngành thuế tăng tốc cải cách

Thu ngân sách vượt 1,39 triệu tỷ đồng, áp dụng đổi mới quản trị

Chiều 17/7, tại Hội nghị sơ kết toàn quốc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 1.390.213 tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Lê Long, kết quả này đến từ việc ngành Thuế triển khai đồng bộ mô hình quản trị thống nhất gồm 4 khâu: đổi mới nhận thức; triển khai các biện pháp quản lý và phục vụ người nộp thuế; tuyên truyền, hỗ trợ; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Trong đó, đổi mới tư duy được xác định là khâu then chốt. Toàn ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ và quản trị dựa trên dữ liệu. Cơ quan thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ mà còn chủ động cảnh báo, nhắc việc, hỗ trợ người nộp thuế từ sớm. Đồng thời, chuyển từ xử lý hồ sơ phát sinh sang phân tích rủi ro, phân nhóm người nộp thuế để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, doanh nghiệp chấp hành tốt được tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Trong khi đó, các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, trốn thuế hoặc chây ỳ nợ thuế sẽ được tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm.

Song song với đổi mới quản trị, ngành Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về thuế, phí và lệ phí. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế được giảm khoảng 55.125 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế giá trị gia tăng khoảng 21.890 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường 26.635 tỷ đồng; áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng khoảng 3.700 tỷ đồng; chấm dứt thu lệ phí môn bài và các chính sách liên quan khoảng 2.900 tỷ đồng.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh nhằm giảm chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Cục Thuế đã rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính trùng lặp hoặc đã có thể khai thác từ dữ liệu liên thông. Nhờ đó, số lượng thủ tục hành chính giảm từ 219 xuống còn 137, tương đương giảm 37,4%. Hiện 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chi phí tuân thủ của người nộp thuế được cắt giảm khoảng 4.400 tỷ đồng, tương đương 51%, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 99,4%, nộp thuế điện tử đạt 98,8%, còn tỷ lệ hộ kinh doanh khai thuế điện tử đạt 96%.

Ứng dụng eTax Mobile cũng tiếp tục được nâng cấp. Tính đến ngày 8/7/2026, ứng dụng có hơn 15,8 triệu lượt tải, phát sinh hơn 24,4 triệu giao dịch với tổng số tiền nộp khoảng 43.771 tỷ đồng. Nhiều tiện ích mới được bổ sung như nộp thuế theo ID khoản nộp, liên kết tài khoản nhận hoàn thuế thu nhập cá nhân và xác thực sinh trắc học.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính): "Chi phí tuân thủ của người nộp thuế được cắt giảm khoảng 4.400 tỷ đồng, tương đương 51%, vượt mục tiêu đề ra"

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, siết quản lý rủi ro

Ở công tác kiểm tra, giám sát, ngành Thuế tiếp tục chuyển mạnh sang phương thức quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu và phối hợp liên ngành. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện 26.293 cuộc kiểm tra, đạt 45,2% kế hoạch năm. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra đạt 34.258 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thuế, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục là động lực chính của nguồn thu khi đóng góp 54,8% tổng thu ngân sách. Bên cạnh đó, 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ khá; 20/34 địa phương hoàn thành trên 58% dự toán; 32/34 địa phương ghi nhận tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới quản trị thuế trên nền tảng dữ liệu và chuyển đổi số; hỗ trợ người nộp thuế gắn với mở rộng cơ sở thu; hoàn thiện chính sách thuế theo thông lệ quốc tế, nhất là đối với kinh tế số, giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và các lĩnh vực mới; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phát triển eTax Mobile thành "một điểm chạm số" và xây dựng cơ sở dữ liệu 360 độ về người nộp thuế.

Ngành Thuế cũng sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ bị động sang hỗ trợ chủ động, cá nhân hóa, tăng cường cảnh báo sớm và nhắc việc đúng hạn; duy trì đối thoại, tập huấn, livestream với người nộp thuế; đồng thời siết chặt quản lý rủi ro đối với gian lận hóa đơn, hoàn thuế, thương mại điện tử, kinh tế số, giao dịch liên kết và nợ thuế.

"6 tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục đổi mới, hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số", lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.