Thi công ‘phát lộ’ loạt lô cốt quân sự, nút giao cao tốc hơn 300 tỷ đồng bất ngờ chỉnh tuyến

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế đã đề xuất phương án﻿ mới là xây dựng cầu vượt 3 nhịp băng qua Tỉnh lộ 12B. Theo thiết kế, dòng xe đi thẳng trên tuyến đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam sẽ lưu thông trên cầu vượt; các phương tiện rẽ phải sử dụng hệ thống nhánh phía dưới; còn các phương tiện rẽ trái được tổ chức lưu thông dưới gầm cầu kết hợp đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời, đoạn tuyến đường tránh Huế dài khoảng 500 m tại khu vực giao cắt cũng được đề xuất điều chỉnh để hình thành hệ thống cầu và các nhánh kết nối phù hợp.