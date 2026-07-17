Vốn FDI chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Theo đó, khu vực doanh nghiệp (DN) tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng số lượng DN hoạt động vẫn duy trì xu hướng tăng, phản ánh khả năng thích ứng và phục hồi của cộng đồng DN.

Tính đến 31/12/2025, cả nước có 859.048 DN đang hoạt động và có kết quả sản xuất, kinh doanh, tăng 2,4% so với năm 2024 và tăng 25,5% so với năm 2020. Trong đó, số DN FDI tăng 33,9% so với năm 2020.

Về nguồn lực tài chính, đến cuối năm 2025, tổng quy mô nguồn vốn của các DN đang hoạt động đạt 82,8 triệu tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024 và tăng 69,9% so với năm 2020. Trong đó, khu vực DN ngoài nhà nước nắm giữ 49 triệu tỷ đồng, tăng 69,4% so với năm 2020 và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của khu vực DN.

Khu vực DN FDI đạt 17,1 triệu tỷ đồng nguồn vốn, tăng 16,8% so với năm 2024 và tăng tới 83,1% so với năm 2020. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Dương- Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2026 cho biết, sự gia tăng số lượng DN FDI tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo chia sẻ của ông Takimoto Koji - Tổng giám đốc Mitsubishi Corporation Việt Nam, yếu tố quyết định hiện nay là khả năng bảo đảm chuỗi cung ứng, chất lượng nguồn nhân lực, nguồn năng lượng xanh và sự ổn định của môi trường chính sách.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng hình thành mạng lưới DN vệ tinh đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng. Vì vậy, Chính phủ cần mở rộng các chương trình hỗ trợ DN Việt nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới công nghệ.

Đứng ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, khuyến khích DN FDI tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng đào tạo, tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng và tiếp nhận nhân lực sau đào tạo. Đối với các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ sinh học, công nghệ xanh và chuyển đổi số, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu, linh hoạt, gắn với chuẩn năng lực quốc tế và nhu cầu của DN công nghệ cao.

Thành phố sẽ phát triển hệ sinh thái nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo để thu hút các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), trung tâm công nghệ và dự án FDI chất lượng cao; tập trung phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu dùng chung, không gian đổi mới sáng tạo...