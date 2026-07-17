Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Qua lắng nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra, các ý kiến thảo luận, tiếp thu, giải trình và nhất là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp, phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư 2 dự án, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô và các địa phương trong vùng.

Đặc biệt, Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là việc làm bất đắc dĩ nhưng rất cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, tính khả thi, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của đất nước.

Để bảo đảm chất lượng và thời hạn gửi tài liệu dự thảo các nghị quyết trình Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề hôm nay cũng như kết luận của phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Lưu ý về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích rõ hơn sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án, nhất là hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong mối quan hệ với các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai trong vùng. Đồng thời, dự thảo cần được làm rõ hơn về khả năng mở rộng không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế mới, đô thị, logistic, khai thác quỹ đất dọc tuyến và phát huy hiệu quả tổng thể mạng lưới giao thông sau khi dự án hoàn thành…

Cùng với đó, dự thảo Nghị quyết cần được bổ sung các giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhằm hạn chế tối đa việc tiếp tục điều chỉnh trong giai đoạn triển khai; làm rõ hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của dự án… Các cơ chế chính sách đặc thù cũng cần gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phòng chống thất thoát lãng phí.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trình bày tóm tắt các tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Trên cơ sở kết quả phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét đối với dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng hồ sơ, khẩn trương báo cáo xin cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm của dự án trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi Quốc hội chậm nhất trước ngày 25-7-2026.