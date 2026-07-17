Tất cả người dân trên cả nước chú ý đề xuất quy định phạt tới 100 triệu đồng về thuế

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và thực thi pháp luật, Bộ Tài chính đang chủ trì lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.

Chi tiết các mức phạt tiền theo mức độ vi phạm

Dự thảo của Bộ Tài chính phân định rõ ranh giới xử phạt hành chính bằng tiền đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chậm trễ, sai lệch hoặc bất hợp tác khi cơ quan thuế yêu cầu cung cấp thông tin (áp dụng cho cả các thỏa thuận, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết):

Phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng: Áp dụng đối với các trường hợp nộp thông tin chậm trễ từ 5 ngày trở lên so với thời hạn yêu cầu của cơ quan thuế.

Phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi cung cấp dữ liệu thiếu trung thực, sai sót hoặc không đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Phạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng: Đây là khung xử phạt cao nhất, áp dụng cho một trong các hành vi nghiêm trọng sau:

Cố tình không nộp thông tin sau khi đã quá hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.

Có hành vi thông đồng, bao che, cấu kết với người nộp thuế nhằm can thiệp, cản trở quá trình thu thập và xác minh dữ liệu của cơ quan thuế.

Bên cạnh việc phạt tiền, dự thảo cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc. Theo đó, đối tượng vi phạm buộc phải hoàn thiện và cung cấp lại toàn bộ thông tin một cách chính xác, đầy đủ cho cơ quan quản lý.

Đại diện cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc bổ sung các khung xử phạt nghiêm khắc này là bước đi cần thiết nhằm nội địa hóa một cách kịp thời và đầy đủ các khuyến nghị từ Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế. Quy định mới không chỉ bảo đảm tính răn đe mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý thuế xuyên biên giới.

Theo lộ trình dự kiến, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ xem xét ban hành ngay trong tháng 8 tới. Việc gấp rút hoàn thiện hành lang pháp lý này nhằm chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng trước khi Việt Nam bước vào kỳ đánh giá chuyên sâu của Diễn đàn Toàn cầu, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.