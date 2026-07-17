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Bộ Tài chính siết giám sát người nộp thuế có rủi ro cao

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính siết giám sát người nộp thuế có rủi ro cao

Thông tư 94 của Bộ Tài chính quy định giám sát trọng điểm với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm, đồng thời tăng hỗ trợ để nâng cao tuân thủ pháp luật thuế.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94 quy định về quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Trong đó nêu rõ quy định về kiểm soát, giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế.

Cụ thể, người nộp thuế thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế có một trong các dấu hiệu sau: Thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ về phòng, chống rửa tiền; bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ; thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc cần giám sát quản lý thuế; hoặc giải trình, bổ sung thông tin không đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế được yêu cầu phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan, các đại lý thuế để triển khai các biện pháp nâng cao tuân thủ, các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục về thuế; tổ chức các chương trình tiếp xúc với người nộp thuế, hội nghị đối thoại, hội thảo giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế.

Nghiên cứu đề xuất, sửa đổi bổ sung chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, triển khai các biện pháp hỗ trợ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế;

Thực hiện phân loại rủi ro và áp dụng các biện pháp quản lý thuế tương ứng với các mức rủi ro người nộp thuế quy định.

Minh Hằng

VTV.vn

Từ Khóa:
Bộ Tài chính

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