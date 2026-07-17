Mauritania muốn hợp tác với Việt Nam phát triển nuôi trồng thuỷ sản

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Moctar Al Housseynou Lam đang có chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng các thành tựu mà Mauritania đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi nhiệm kỳ 2024-2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Moctar Al Housseynou Lam. Ảnh: TTXVN

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với các quốc gia châu Phi bạn bè, trong đó có Mauritania, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trong thời gian tới, và thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam có đội ngũ chuyên gia giỏi về nông nghiệp, giáo dục, y tế; doanh nghiệp Việt Nam có nhiều kinh nghiệm đầu tư khai khoáng, viễn thông và khai thác dầu khí ở châu Phi. Đây là các thế mạnh để hai bên khai thác, thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam, trân trọng trao thông điệp của Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đánh giá cao sự phối hợp của hai nước tại các diễn đàn đa phương, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam khẳng định, Mauritania luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Đồng tình với những đề nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam khẳng định sẽ thông tin cho các bộ, ngành của Mauritania, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam nhằm đạt được các kết quả hợp tác cụ thể cho quan hệ song phương giữa hai nước. Trên cơ sở hai nước đều là các quốc gia có đường bờ biển dài, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam cũng đề nghị Việt Nam và Mauritania nghiên cứu, hợp tác phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bền vững.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Cộng đồng Pháp ngữ và tăng cường hợp tác thực chất với các tổ chức khu vực như ASEAN, Liên minh châu Phi (AU) vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.