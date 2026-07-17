Đắk Lắk sắp đón 2 tuyến cao tốc, được 'kích hoạt' trước năm 2030

Ngày 16/7, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định điều chỉnh tiến độ đầu tư từ sau năm 2030 lên trước năm 2030 đối với 2 tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk.

Tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài hơn 260 km. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dài khoảng 122km, kết nối từ cảng Bãi Gốc (Phú Yên cũ) đến Buôn Hồ (Đắk Lắk); giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài từ Buôn Hồ đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Giai đoạn 1 dự kiến được khởi công trong năm 2027.

Tuyến cao tốc sẽ mở rộng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển cho Đắk Lắk.

Trước đó, hồi cuối tháng 6/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để trao đổi phương án triển khai Dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23).

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 207km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Quốc lộ 29, điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Ruê. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 52.241 tỷ đồng.

Do quy mô đầu tư lớn, dự án được đề xuất phân kỳ thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2026 - 2030) đầu tư 124km, đoạn từ Buôn Ma Thuột đến Quốc lộ 29, với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn này dự kiến khoảng 34.327 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư 82km còn lại sau năm 2030.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất chủ trương sớm đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia khoảng 70% và vốn của nhà đầu tư khoảng 30%.

Theo ông Trương Công Thái, việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia đã tạo thêm động lực để Đắk Lắk thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, mở rộng kết nối liên vùng và phát huy lợi thế sau sáp nhập.

“Đây là hai dự án có tính chất rất quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, rút ngắn thời gian di chuyển. Hiện các cơ quan đang phối hợp, thông tin đến các đơn vị để triển khai khảo sát, lập đề xuất dự án. Thời gian tới, công tác chuẩn bị sẽ được đẩy nhanh”, ông Thái thông tin.