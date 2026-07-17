Dự án chưa từng có tiền lệ của Việt Nam có diễn biến mới, Phó Thủ tướng yêu cầu làm ngay 1 việc

Đó là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Sáng 16/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, và xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Hội đồng Thẩm định nhà nước đã hoàn thành thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và kiến nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập, bao gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý, tổ chức thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo các bộ, ngành thống nhất đánh giá Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn, qua đó góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như có ý nghĩa về quốc phòng, an ninh.

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng việc triển khai các dự án cần có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện.

Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Năng lượng - Công nghiệp quốc gia (Petrovietnam) đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao. Hai bên cũng nêu những khó khăn, vướng mắc về cơ chế đầu tư, phương án tính toán hiệu quả đầu tư và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập; đồng thời giao EVN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Petrovietnam hoàn thiện hồ sơ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai dự án

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ảnh: VGP

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh rằng, việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được Bộ Chính trị thống nhất và Quốc hội ban hành nghị quyết. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai dự án theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó yêu cầu các bộ, ngành phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, đặc biệt là trong việc lựa chọn phương thức đầu tư, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN, Petrovietnam, các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cũng như bảo đảm chất lượng và tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trình Quốc hội theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Ảnh minh họa