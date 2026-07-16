Với thành tựu này, Saint-Gobain Việt Nam hiện sở hữu cụm nhà máy Zero Carbon lớn nhất ngành vật liệu xây dựng nội địa, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong giảm phát thải và cam kết đồng hành mạnh mẽ cùng mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Chuẩn mực Zero Carbon hiện được áp dụng cho hệ thống 6 nhà máy của Saint-Gobain Việt Nam tại 4 cụm sản xuất trọng điểm, gồm:

Nhà máy Vĩnh Tường (VTI) và Weber Miền Bắc tại Hưng Yên

Nhà máy DURAflex và Weber tại Quảng Trị

Nhà máy Vĩnh Tường (VTI) Miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy Weber tại TP. Hồ Chí Minh

Để hiện thực hóa mục tiêu Zero Carbon (Phạm vi 1 & 2), Saint-Gobain Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cấp vận hành tại tất cả cụm sản xuất, bao gồm:

Phạm vi 1: Toàn bộ các nhà máy đã thay thế xe nâng sử dụng dầu diesel bằng xe nâng điện, loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động vận chuyển nội bộ, đồng thời cắt giảm đáng kể lượng phát thải trực tiếp.

Phạm vi 2: Nhà máy Vĩnh Tường Hiệp Phước (TP. Hồ Chí Minh) cùng cụm nhà máy tại Hưng Yên và Quảng Trị, đã chuyển sang sử dụng 100% điện năng tái tạo đạt Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRECs). Riêng tại nhà Weber Hiệp Phước, hệ thống điện mặt trời áp mái tại chỗ đáp ứng đến 36,5% nhu cầu điện của nhà máy, chỉ 63,5% còn lại được bù đắp thông qua IRECs.

Nhờ chuỗi giải pháp toàn diện này, Saint-Gobain Việt Nam đã xóa bỏ hoàn toàn lượng phát thải CO₂ thuộc Phạm vi 1&2 liên quan đến việc sử dụng nhiệt năng, điện năng và hoạt động logistics nội bộ tại 4 cụm sản xuất, tương đương khoảng 7.900 tấn CO₂ được cắt giảm mỗi năm. Quá trình chuyển đổi của Saint-Gobain Việt Nam không chỉ thiết lập nên chuẩn mực mới cho ngành vật liệu xây dựng, mà còn đóng góp đáng kể vào các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

6 nhà máy trên hiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong nguồn cung vật liệu xây dựng chủ lực của Saint-Gobain Việt Nam - bao gồm hệ khung, tấm tấm xi măng và keo dán gạch - góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành xây dựng. Nỗ lực sản xuất khử carbon trên quy mô lớn, còn giúp các nhà thầu, chủ đầu tư và người dùng trên cả nước tiếp cận dễ dàng hơn với hệ sinh thái giải pháp xây dựng bền vững và hiệu suất cao.

Bằng việc chứng minh mô hình sản xuất Zero Carbon quy mô lớn hoàn toàn có thể triển khai thực tiễn, Saint-Gobain Việt Nam không chỉ trở thành hình mẫu tiên phong của ngành, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế carbon thấp và hệ sinh thái xây dựng phát thải thấp tại Việt Nam.

“Bước tiến sản xuất Zero Carbon không chỉ tạo nên dấu mốc quan trọng đối với hành trình phát triển của riêng Việt Nam, mà còn góp phần định hình tương lai của ngành xây dựng bền vững khắp Châu Á. Những thành tựu mà Saint-Gobain đạt được tại Việt Nam, cũng phản ánh rõ cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong đổi mới sáng tạo và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp trên toàn khu vực”, ông Ludovic Weber - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Châu Á nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam cho biết: “Mỗi nhà máy khử carbon là một dấu mốc đưa Saint-Gobain tiến gần hơn đến mục tiêu ‘Making the World a Better Home’. Chúng tôi tự hào xác lập vị thế nhà sản xuất vật liệu xây dựng đầu tiên sở hữu 6 nhà máy sản xuất hệ khung, tấm xi măng sợi và vữa xây dựng đạt Zero Carbon tại Việt Nam. Điều này minh chứng cho cam kết đồng hành cùng quốc gia chuyển đổi xanh, bằng những hành động thiết thực được đo lường; đồng thời hỗ trợ đối tác và khách hàng kiến tạo tương lai bền vững hơn”.



