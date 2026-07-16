Hợp tác thúc đẩy lượng khách từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Australia đến Singapore

Nhằm thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ngành du lịch, Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board – STB) và Traveloka hôm nay đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm quảng bá Singapore là điểm đến ưu tiên dành cho du khách tại năm thị trường nguồn trọng điểm, gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Australia. .

Singapore là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam, đồng thời cũng là điểm đến được du khách Việt đặc biệt yêu thích. Dữ liệu từ Traveloka cho thấy Singapore tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất, với nhu cầu đặt dịch vụ và mức chi tiêu của du khách Việt đều có xu hướng gia tăng. Kết nối hàng không thuận lợi cùng sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực du lịch và chuyển đổi số đang tiếp tục thúc đẩy dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và Singapore.

Thỏa thuận lần này tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên thông qua các thỏa thuận đã được ký kết vào tháng 4/2019, tháng 5/2022 và tháng 1/2024. Đây cũng là lần đầu tiên phạm vi hợp tác được mở rộng sang Australia – một trong những thị trường nguồn quan trọng của cả STB và Traveloka – đồng thời bổ sung các hoạt động tiếp thị gắn với hệ thống sự kiện nhằm phát huy lợi thế của Singapore với vai trò là trung tâm hàng đầu khu vực về giải trí trực tiếp.

Theo thỏa thuận, STB và Traveloka sẽ phối hợp triển khai bốn nhóm hoạt động chính, bao gồm: thực hiện các chiến dịch đồng thương hiệu nhằm quảng bá Singapore trên nền tảng Traveloka; xây dựng các nội dung truyền cảm hứng về điểm đến, giúp du khách khám phá những trải nghiệm đặc sắc tại Singapore; triển khai các hoạt động quảng bá gắn với hệ thống sự kiện sôi động của Singapore; và chia sẻ các dữ liệu, thông tin chi tiết về xu hướng du lịch ở dạng tổng hợp, đảm bảo quyền riêng tư, nhằm hỗ trợ STB tối ưu hóa chiến lược quảng bá tại từng thị trường nguồn. Thông qua hợp tác này, Traveloka sẽ phát huy lợi thế về mạng lưới người dùng trong khu vực cùng năng lực phân tích hành vi và xu hướng du lịch để hỗ trợ tham vọng phát triển điểm đến của Singapore.

Đồng hành cùng chiến dịch toàn cầu "We Don't Wait For Fun" của STB, các chiến dịch đồng thương hiệu sẽ tập trung vào hai nhóm du khách ưu tiên gồm những người trẻ đang trong giai đoạn đầu sự nghiệp và các gia đình có con nhỏ, khuyến khích họ nắm bắt cơ hội để tận hưởng một kỳ nghỉ tại Singapore.

Bà Melissa Ow -Tổng Giám đốc Tổng cục Du lịch Singapore, chia sẻ: "Việc gia hạn hợp tác lần này phản ánh tầm quan trọng của Đông Nam Á và Australia đối với ngành du lịch Singapore, đồng thời khẳng định sức mạnh của mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa STB và Traveloka. Với khả năng tiếp cận rộng khắp cùng sự am hiểu sâu sắc về cách du khách trong khu vực tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch, Traveloka là đối tác chiến lược giúp chúng tôi thu hút nhóm khách có giá trị cao và duy trì sức hấp dẫn của Singapore như một điểm đến mà du khách luôn muốn quay trở lại."

Ông Albert - Đồng sáng lập Traveloka, cho biết: "Singapore luôn là một trong những điểm đến được du khách của Traveloka yêu thích nhất và nhu cầu từ các thị trường của chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Vai trò của Traveloka là trở thành cầu nối đáng tin cậy, kết nối đúng đối tượng khách hàng, những hiểu biết về hành vi du lịch và trải nghiệm đặt dịch vụ trọn gói trên một nền tảng, giúp STB kể câu chuyện về Singapore đến đúng du khách. Sau hơn nửa thập kỷ đồng hành, việc gia hạn hợp tác lần này là minh chứng cho sự tin tưởng mà hai bên đã cùng xây dựng."

Trong thời gian tới, hai bên cũng sẽ phát triển các chương trình khuyến mại theo mùa gắn với lịch sự kiện của Singapore, đồng thời nghiên cứu ứng dụng các phân tích dựa trên dữ liệu và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nổi nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông điểm đến và khả năng khám phá nội dung của du khách, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc đã thống nhất về quản trị dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư. Với định hướng là một nền tảng vận hành dựa trên dữ liệu, Traveloka xem đây là một phần trong cách thức tiếp thị điểm đến hiện đại sẽ được triển khai trên phạm vi toàn khu vực.