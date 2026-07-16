Hoàn thành đóng điện máy biến áp 500 kV-900 MVA thứ hai tại trạm biến áp 500 kV Đức Hòa

Máy biến áp 500 kV-900 MVA thứ 2 tại Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa - Ảnh: EVNNPT

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực truyền tải điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía nam.

Trước thời điểm đóng điện, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã tổ chức kiểm tra toàn diện thủ tục pháp lý, điều kiện nghiệm thu, đóng điện, hồ sơ hoàn công và hiện trường công trình với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu xây lắp, nhà cung cấp thiết bị và các đơn vị liên quan.

Dự án này do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB được giao quản lý điều hành, được triển khai tại TBA 500 kV Đức Hòa hiện hữu, thuộc địa phận xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ), nay là xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện cho khu vực tỉnh Tây Ninh, TPHCM và các tỉnh lân cận, đồng thời tăng cường liên kết lưới điện 500 kV, nâng cao độ ổn định và an toàn của hệ thống điện quốc gia.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư hơn 688 tỷ đồng với quy mô lắp đặt một máy biến áp 500/220/35 kV công suất 900 MVA (3 máy biến áp một pha 300 MVA), một máy biến áp 220/110/22 kV công suất 250 MVA, lắp đặt thiết bị các ngăn lộ 500 kV, 220 kV và 110 kV; bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ, SCADA, thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng các hạng mục đường dây đấu nối đồng bộ.

Trước đó, vào tháng 12/2025, máy biến áp 220 kV công suất 250 MVA đã được đóng điện thành công. Sau khi hoàn thành đóng điện, TBA 500 kV Đức Hòa được nâng công suất lên 2.050 MVA (2x900 MVA + 250 MVA).

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng của EVNNPT.

Thành công của dự án tiếp tục khẳng định năng lực quản lý, điều hành dự án của NPTPMB; sự phối hợp hiệu quả giữa chủ đầu tư, đơn vị vận hành, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các đối tác trong việc triển khai các dự án truyền tải điện trọng điểm của EVNNPT.

Đây cũng là động lực để tập thể cán bộ, người lao động NPTPMB tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.