Cơ quan thuế thông báo đến những ai sử dụng hóa đơn điện tử: Cần đặc biệt lưu ý thông tin này

Một người nộp thuế vừa gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đề nghị giải đáp quy định về thông tin người mua trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Theo phản ánh, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân, một số người chỉ cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại nhưng không cung cấp số căn cước công dân, tức số định danh cá nhân.

Người nộp thuế đặt câu hỏi, trong trường hợp này, đơn vị phải ghi “Bán cho người tiêu dùng” hay vẫn ghi những thông tin khách hàng đã cung cấp và để trống phần số căn cước công dân.

Đơn vị cũng cho biết, nếu hóa đơn chỉ ghi “Bán cho người tiêu dùng” thì việc quản lý hồ sơ bệnh án có thể gặp khó khăn do trên hóa đơn không có thông tin của người bệnh.

Trả lời nội dung trên, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội dẫn điểm m khoản 4 Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ.

Theo quy định này, cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh và viện phí; từng giao dịch khám, chữa bệnh, chụp, chiếu, xét nghiệm có in phiếu thu tiền và được lưu trên hệ thống công nghệ thông tin thì có thể tổng hợp lập hóa đơn điện tử vào cuối ngày nếu khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Việc lập hóa đơn được thực hiện căn cứ vào thông tin khám, chữa bệnh và thông tin trên phiếu thu tiền. Nếu khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn, cơ sở khám, chữa bệnh phải lập và giao hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Đối với chi phí khám, chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở y tế lập hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại thời điểm được cơ quan này thanh, quyết toán chi phí.

Trường hợp nào phải ghi “Bán cho người tiêu dùng”?

Về nội dung của hóa đơn, khoản 4 Điều 10 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

Thông tin của người mua gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, số định danh cá nhân hoặc số điện thoại được ghi trên hóa đơn theo quy định nếu người mua yêu cầu.

Hóa đơn cũng phải thể hiện thông tin về hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán, thời điểm lập hóa đơn cùng mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu điện tử để người mua có thể truy xuất, kê khai thông tin.

Sau khi lập hóa đơn, người bán có thể gửi cho người mua bằng tin nhắn, thư điện tử, hình thức điện tử khác hoặc cung cấp đường dẫn, mã QR để người mua tra cứu và tải hóa đơn.

Cơ quan thuế cũng dẫn điểm b mục 4 Phụ lục nội dung của hóa đơn ban hành kèm theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP. Theo đó, nếu người mua là người tiêu dùng cung cấp tên, địa chỉ và số định danh cá nhân thì hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các thông tin này.

Với người mua là người nước ngoài, thông tin về địa chỉ và số định danh cá nhân có thể được thay thế bằng số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng.

Trường hợp người mua không cung cấp tên, địa chỉ và số định danh cá nhân, trên hóa đơn phải thể hiện rõ “Bán cho người tiêu dùng”. Một số hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại điểm 9 Phụ lục này không bắt buộc phải thể hiện các thông tin trên.

Đáng chú ý, hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất cho người tiêu dùng không có giá trị để tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hay quyết toán thuế.

Từ các quy định trên, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội cho biết, trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế, số định danh cá nhân, số điện thoại hoặc thông tin hộ chiếu của người mua theo quy định nếu người mua yêu cầu.

Nếu người mua không cung cấp đủ tên, địa chỉ và số định danh cá nhân, hóa đơn phải thể hiện rõ “Bán cho người tiêu dùng”.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế đối chiếu quy định pháp luật với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng. Nếu còn vướng mắc, người nộp thuế có thể tham khảo hướng dẫn trên website của Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để được giải đáp.