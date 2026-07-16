Người dân Hà Nội dùng bảo hiểm y tế cần chú ý thông tin này

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Công văn số 3423/UBND-KGVX ngày 10/7/2026 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do các cơ sở y tế đề nghị thanh toán. Những cơ sở có chi phí gia tăng cao so với cùng kỳ năm trước hoặc so với các đơn vị cùng cấp chuyên môn kỹ thuật, cùng chuyên khoa sẽ được cảnh báo, yêu cầu rà soát và điều chỉnh.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng được yêu cầu tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các khoản chi không đúng quy định, không đủ điều kiện thanh toán, không phù hợp với hồ sơ bệnh án, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, quy định chuyên môn hoặc hợp đồng sẽ bị từ chối thanh toán, thu hồi hoặc kiến nghị xử lý.

Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với việc kiểm soát chi phí, Hà Nội yêu cầu tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và nâng cao vai trò giám sát của người tham gia đối với chi phí khám, chữa bệnh phát sinh trong quá trình điều trị.

Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định chuyên môn, kiểm soát hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và tiêu chuẩn nhập viện nội trú phù hợp với tình trạng bệnh, nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất.

Các bệnh viện cấp chuyên sâu, cấp cơ bản, trước đây là bệnh viện tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh, phải tập trung điều trị các bệnh theo phân cấp chuyên môn kỹ thuật và những trường hợp mà y tế cơ sở không thực hiện được.

Đối với người đến khám, kiểm tra sức khỏe nhưng không cần điều trị hoặc không cần tái khám tại bệnh viện cấp chuyên sâu, cấp cơ bản, cơ sở y tế phải tư vấn, giới thiệu người dân về khám tại y tế cơ sở hoặc nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Các bệnh viện đồng thời phải hướng dẫn, chuyển người bệnh về cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu khi phù hợp, qua đó bảo đảm quyền lợi của người bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất và thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh có bảo hiểm y tế.

Danh mục thuốc mua sắm phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các nhóm thuốc; tăng cường sử dụng thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia và địa phương.

Đáng chú ý, các cơ sở y tế phải thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2025/TT-BYT đối với người mắc bệnh mạn tính ổn định. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm số lần phải đến bệnh viện, giảm tải cho cơ sở khám, chữa bệnh và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Các đơn vị phải công khai danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày để người bệnh biết, đồng thời thông báo tới Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội.

UBND thành phố cũng yêu cầu kiểm soát chặt việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế và điều trị nội trú. Những chi phí tăng cao đã được cơ quan bảo hiểm xã hội cảnh báo phải được cơ sở y tế chủ động rà soát, xác định nguyên nhân và điều chỉnh các bất hợp lý.

Nếu cơ sở khám, chữa bệnh không rà soát, không xác định nguyên nhân hoặc không có giải pháp điều chỉnh, dẫn đến vượt dự kiến chi vì nguyên nhân chủ quan, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không có căn cứ xem xét bổ sung dự kiến chi và thanh toán phần chi phí vượt từ quỹ bảo hiểm y tế.

UBND các xã, phường được giao tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế tại các trạm y tế; xử lý tập thể, cá nhân có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ theo quy định pháp luật.