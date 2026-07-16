Bí thư Hà Nội yêu cầu 6 xã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sáng 16/7, ngay sau hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa , tại trụ sở xã Phúc Thịnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Đông Anh, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thư Lâm và Phúc Thịnh.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, khu vực 6 xã: Đông Anh, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thư Lâm và Phúc Thịnh được xác định là khu vực có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, phải được xác định là trung tâm phát triển mới của thành phố và là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.T.

Hiện nay, trong khu vực tập trung rất nhiều các trục động lực và các dự án chiến lược của thành phố cũng như của Trung ương đang triển khai như: Trục Nhật Tân - Nội Bài, Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Vành đai 3, Vành đai 3,5; các cầu Tứ Liên, Thượng Cát; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... Vì thế, khu vực có đầy đủ điều kiện để trở thành một khu vực phát triển năng động, hình mẫu cho đà tăng trưởng của Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền các xã cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn. Các cấp ủy phải quán triệt nguyên tắc rất quan trọng là Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ máy trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 6 xã phải tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với những điều kiện và nền tảng đang có cùng sự quan tâm của thành phố và các sở, ngành, các xã phải đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay cao hơn so với mức tăng trưởng chung của thành phố.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu các xã tập trung đẩy nhanh và hoàn thành các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ; trong đó cần tiếp tục tập trung việc giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt ưu tiên cho những dự án của Trung ương và thành phố trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, các xã phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát lại quy hoạch của 6 xã và cả khu vực phía Bắc Thủ đô. Việc này cần hoàn thành trước ngày 15/8/2026 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các xã đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, trong đó cần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và các chính sách có hiệu lực trong thời gian tới đây. Cùng với đó, chính quyền các địa phương cần chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027.