Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam trong năm 2026

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 27 yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vì theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực hiện 21 trạm dừng nghỉ hiện chưa đáp ứng yêu cầu, do vướng mắc về mặt bằng hoặc các hạng mục dịch vụ công.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng. Đồng thời, khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án bố trí lãnh đạo thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và địa phương để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thi công, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng và bảo đảm chất lượng công trình.

Đối với các trạm đã đưa vào khai thác, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam được giao theo dõi, kiểm soát tiến độ hằng tuần, xem xét áp chấm dứt hợp đồng đối với các trạm không bảo đảm tiến độ nếu không có chuyển biến trong tháng 7 này.