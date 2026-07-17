Giảm hơn 55.000 tỷ đồng tiền thuế, "tiếp sức" cho doanh nghiệp

Trong đó, thực hiện giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP; xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và Nghị quyết 19, ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 21.890 tỷ đồng.

Thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15 và Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và Nghị quyết số 19/2026/QH16, ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 26.635 tỷ đồng.

Thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và Nghị quyết 19, ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 3.700 tỷ đồng.

Thực hiện chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân ước tính làm giảm thu NSNN 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 2.900 tỷ đồng...

Trước bối cảnh xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông tiếp tục có diễn biến khó lường, ngày 30/6, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP sẽ tiếp tục làm giảm thu NSNN khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng.

Trong bối cảnh các yêu cầu và thay đổi của thị trường thương mại toàn cầu biến động nhanh, việc giảm các khoản thuế, phí trong nước, được xem là nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo các chuyên gia, việc giảm thuế đã góp phần hạ chi phí đầu vào, giúp duy trì hoạt động và ổn định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó, tạo thêm động lực và niềm tin cho doanh nghiệp.